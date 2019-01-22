「紅」運當頭 吹風機吹喜慶風

2019年01月22日 04:11 中國時報 石欣蒨

說到農曆年最開運的顏色，當然少不了大金、大紅，Dyson今年特別配合東方人的過年喜慶節日，推出了Supersonic紅色版吹風機，更附限量金色精裝收納盒，機身的外圈採紅色設計，配上金色的臻選禮盒，寓意鴻運當頭、金貴雋永，即日起在Dyson官方網站及指定網路和實體通路開賣，迎新價1萬4600元。

(中國時報)