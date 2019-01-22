2019年01月22日 04:11 中國時報 文／星雲

到了這個時候，也有很多的青年來包圍我，表示要跟隨我學佛出家。起初也是不得已，他們在沒有得到我的允許下就自行落髮，我不得不為他們辦一個小型的佛教學院。後來，一年一年招生，學生一年一年的增加，一不做、二不休，就從高雄壽山寺到滿山麻竹的佛光山開山了。

佛光山不僅是一塊不毛之地，到處都是山溝渠壑，地表早就被雨水沖刷光了，連一條山區小路都沒有，只能沿著水溝河床走路，哪裡還能建什麼寺廟道場呢？有信徒看了說：「這種地方，鬼都不會來。」但我心裡想：「我建道場，是要佛來，又不是要鬼來，佛來就好，鬼不來有什麼關係呢？」承蒙越南華僑褚柏思夫婦的好意，我接受了這塊土地，心裡盤算著，有錢，就慢慢做；沒有錢，工程停下來也不要緊。

就這樣，啟建山林，學生日益增多，要求出家的徒眾也日漸增多，信徒也都前來參與各種建設、弘法事業。一直到現在，五十多年來，佛學院從來沒有停止過招生。其他的大學、中學不算，光是佛學院的學生，一度曾達到六百多名，他們的吃、住、零用、單銀，都要我供應，這時候才感覺到確實有些困難。

一向不願意為人做經懺佛事的我，心裡忽然想到，不要緊，我可以到殯儀館去替人通宵助念，因為通宵的嚫錢會多一點，可以作為補助佛學院開銷之用。就這樣，現在佛光山叢林學院，成為佛教有歷史以來，第一所辦學達五十年以上，並且每年都招生的佛教學院了。

我非常不喜歡一個出家人做了一個職務上台之後就不肯下台；擔任當家，是一時的，做住持大和尚，也是一時的；現在的社會，無論做什麼事業，也都有任期，所謂「長江後浪推前浪」，你不下台，後面的人怎麼上去呢？

所以，我在開山之初就訂立制度，住持一任六年，可以連任一次，十二年滿，就一定要下台。後來，經不起徒眾要求，也是佛光山正在開山困難之中，不得已，我又再做了一任。在佛光山開山十八年後，和我邀請的一千三百名老人，共同在佛光山度過六十歲生日以後，就退位離開佛光山了。

為了不干擾後輩徒眾的行事，徒增他們的困擾，也不要讓他們養成依賴的習慣，我興起行走天下弘法的念頭。最早是在美國建西來寺，後來到澳洲建南天寺，接著到歐洲、非洲、南美等地啟建道場。另外，在亞洲的香港、泰國、馬來西亞、日本、新加坡、韓國等，也陸續設立別分院。就這樣，信徒都跟著我一起辛苦，把全球二、三百個道場建起來了。

想不到因為退位，反而以退為進，讓人間佛教走出去了。有多位學者跟我說，過去佛陀把佛教帶到五印度，而佛光山把佛教帶到五大洲，成為第一個將漢傳佛教國際化的教團。

平心而說，最初我興建道場，也不是說完全是發大願、為了要弘法利生，我只是想到，信徒多了、徒眾多了，他們到了什麼地方都要吃飯；如果叫我帶了多少信徒到人家的道場吃飯，吃過之後，不添油香，又不好意思；添油香，也不好意思；在這樣兩難之間，不如在自己常到的地方建個寺院，讓跟隨我的人都有飯吃。（待續）

(中國時報)