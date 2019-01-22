第39屆旺旺時報文學獎 散文組決審會議紀錄5

2019年01月22日 04:11 中國時報 許文貞 紀錄整理／

〈陌生人之歌〉

平路：

這篇是我選的。這個題材也不新，在國外流浪，說是孤單、人跟人偶然的碰撞也好。我選它是因為文字的整個鋪排，如果這是一種從頭到尾的風格的話，恰恰符合這樣的題材。確實是不知道那個陌生人是誰，不知道他是好意還是有其他意思，也不知道他有沒有搭錯車或下錯站，人跟人之間偶然非常沒有結果的碰撞，他把這個部分如實地呈現。

到一個陌生城市，確實感覺是非常浮泛的，卻又很希望跟那個城市有所連結，所以像在倫敦、Soho，萬念雜陳，卻沒有地方可以棲身，確實是有那樣的光景。如果說這是個剪影，的確有剪到，在一個大城市，很希望建立關聯，卻又瞬息即逝，他有把這個光景剪出來，是個小品。

郭強生：

這篇我原本也有考慮。開始前面到碰到問路的大陸人，都處理得很好。但收尾的時候覺得有點空掉了，沒有真的寫出那個孤獨感。後來的結尾，有點像編出來的，有點像小說。老實說，我也不太鼓勵一個女生自己在國外，碰到外地人問路就陪著別人去搭車。他自己一路上也擔心得不得了，但是既然那個擔心和猜測很多，為什麼所有的事後面一瞬間就沒了？最後應該要有一點反思，銜接上會覺得少了一段什麼東西。像是這一路上，他跟這個人有沒有稍微講講話或互動？這才能感覺到從前面的擔心到後面的祝福，但他整個就是自己的小劇場，完全沒有看到另外一個人。雖然一開始的場景和文字我很喜歡，但後來猶豫了一下，就沒有投這篇。

周芬伶：

我覺得所有的引文都引得不是很好，剛才的〈面紙人〉也是，跟他要表達的好像沒什麼關聯。前面很晚才進入，為了表現在異國，寫了靜態的景物，第一頁描述情景，第二頁才有事發生，到第三頁什麼事都沒發生，就結束了。當然散文也可以什麼都沒發生，但總要有一些情感或情緒，而不是街道是死的是靜的，情感是死的是靜的，心也是死的是靜的，這樣真的會空掉。

再來是字數，兩千是非常尷尬的數字，我寫散文寫多了，通常要嘛三千要嘛一千。兩千最尷尬，不長不短，沒辦法把一個經驗寫完整，所以我覺得他是一個沒有經驗的寫手，有一些感受，但沒有辦法寫長，寫一寫覺得寫不下去了，不曉得可以寫到更長。一般寫手，如果規定兩千到四千，一定拼到3999字，甚至超出幾字，會寫到兩千就罷手的人一定是比較沒有經驗。當然文字各方面是優的，但可能經驗比較不足吧。在這麼高端的比賽，也是要拿出高端的東西。要不然他也是有機會成為一篇不錯的東西的。

第二階段投票，先從7篇中再選出4篇進入第三階段評分。第一階段獲得兩票的〈當我成為靜物並且永遠〉、〈廚房〉直接進入第三階段投票，第一階段獲得一票的〈吹笛人〉獲得兩票進入第三階段、〈被遺忘的故事〉獲得一票進入第三階段評分。

第三階段評分

〈當我成為靜物並且永遠〉獲得10分，〈廚房〉獲得8分，〈吹笛人〉7分，〈被遺忘的故事〉5分。第39屆時報文學獎散文組在三輪評分後揭曉，〈當我成為靜物並且永遠〉獲得首獎，〈廚房〉獲得二獎，〈吹笛人〉獲得三獎。（全文完）

(中國時報)