拋強盜論遭諷獨眼鹿 怒槓新潮流！柯文哲4嗆段宜康吞曲棍球

2019年01月23日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

柯嗆段宜康「曲棍球吞下去再發問」

台北市長柯文哲日前以「強盜說」比喻美中台三方關係，遭民進黨立委段宜康撰文諷刺柯「傾中」的兩岸一家親立場，柯再反酸「最討厭喊獨立又在大陸做生意的人」；段不甘示弱要求柯講清楚，結果柯文哲22日怒火中燒，連續回批4次：「叫他把曲棍球吞下去再問問題！」

硬搶菜攤 韓也曾要段吞球

柯文哲昨怒目嗆段宜康先吞曲棍球，段沒有再回應，但柯對新潮流的不滿已全部寫在臉上，還挑明民進黨九合一大選會大敗，韓流效應是主因，暗批韓流就是民進黨新潮流逼出來的。柯回應媒體追問時，意有所指段宜康就是逼出韓流的始作俑者。

值得玩味的是，段曾為了拔掉時任北農總經理的韓國瑜，嗆聲抓菜蟲要先抓台北農產運銷公司，一度惹得韓反擊段是「小癟三」，要段先吞曲棍球。沒想到如今柯韓分任北高市長，柯也氣得要段先吞曲棍球。

柯文哲係日前接受電視台專訪，將大陸、台灣、美國各自的底線畫成一個三角形，分析陸美對抗，這個空間與8年前相較，已變得更加緊縮。

主持人追問，目前藍綠希望透過各自方式，將被限縮的空間往外拉，例如綠營人士就是期待透過「親美立場」來做到？柯文哲才比喻強盜搶銀行，被逮後法官問強盜，難道沒看到一旁有警察，強盜說我只看到錢」，「這理論是對的，但你忘記還有一個大陸。」

喊獨又賺大陸錢 段問說誰

這番「強盜論」也被外界解讀，柯文哲認為蔡政府僅看到親美的好處，卻未評估其他因素。即便柯文哲數度說明只是比喻「台灣在夾縫中求生存，和任何一方打交道時，要注意另一方反應」，段宜康仍在臉書引用伊索寓言〈一隻眼睛的鹿〉，諷刺柯文哲傾中、兩岸一家親的態度，才是忽視了來自大陸的威脅，惹得柯文哲反擊，「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人！」

由於柯文哲並未指名道姓誰一邊喊獨立，一邊賺大陸錢，段宜康進而要求柯不要含沙射影、應該說清楚。柯昨被媒體問到相關問題時，4度動怒表示，段宜康「先吞曲棍球再發問」，還說是段自己對號入座；媒體再問，是否覺得民進黨不喊台獨，但又不要九二共識？柯文哲僅說，應該問蔡英文，怎麼會問他？

出身墨綠 但身負市長之責

引發關注的是，「強盜說」也被網友批評，過去柯文哲曾在文章中喊獨立，2014選前也稱自己是墨綠，如今發言卻被主張統一的新黨人士王炳忠認同，是否也象徵立場的改變？柯文哲昨也強調，作為一個台灣人，有台灣人的想法，墨綠是他的出身，是228家族，有他的意識形態跟他的想法，但作為台北市長有他該盡的責任。

(中國時報)