適逢陸美貿易談判 時機敏感引關注！美將向加提引渡孟晚舟 陸促放人

2019年01月23日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大媒體22日報導，美國已通知加方，將正式申請引渡保釋中的大陸電信巨頭華為財務長孟晚舟。據加國規定，美方提出引渡的最後期限為1月30日，適逢大陸副總理劉鶴赴美就貿易戰展開談判，敏感的時間點引發關注。北京痛批，美加聯手「對中國公民的人身安全和合法權益構成嚴重侵犯」，加國應「立即放人」。

為美行為付代價 加國憤怒

加國《環球郵報》（The Global and Mail）引述駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）的說法指，目前尚不清楚美方何時會提出引渡要求。他之前多次就孟晚舟案與美國白宮和國務院高層官員會面，並向對方表達加國的「憤怒和不滿」，因為「美國人動用美國法律權力來對抗孟晚舟，付出代價的卻是加拿大人」。

大陸外交部發言人華春瑩回應，「任何具有正常判斷力的人」都能看出，孟案不是普通司法案件，而是「美加對引渡條約的濫用」，兩國「赤裸裸地打壓中國高科技企業」。陸方除要求加國立即釋放孟晚舟、切實保障她的合法權益，同時也強烈敦促美方立即「糾正錯誤，撤銷對孟晚舟的逮捕令」，也不應向加國提出引渡要求。

華為強調，他們遵守業務所在國法規，包含聯合國、美國、歐盟出口管制和制裁規定，相信美加司法體系會給出公正結論。大陸《環球時報》則透過社論警告，若孟晚舟被引渡，加國會「輸得更多」，建議加方釋放孟晚舟，創造機會讓中加關係回到正軌。

陸媒警告 加不放人輸更多

美國司法部日前指，聯邦政府局部停擺不影響引渡孟晚舟的文件準備工作。一旦美方提出引渡請求，加國司法部國際援助小組（IAG）將在30天內向司法部長提出建議，同時加國法院也必須確定是否有足夠證據支持引渡，最後由司法部長發布正式命令以確認執行引渡。

針對陸美貿易戰局勢，美國總統川普發推文指出，由於對美貿易關係緊張，大陸出現「1990年來最慢的經濟成長」，現在是時候「達成真正的協議，不要再鬧了！」大陸副總理劉鶴將於30日赴美與財政部長穆努欽、貿易代表萊海澤等進行貿易磋商。

此外，加國安全情報局（CSIS）前局長費丹（Richard Fadden）20日投書環球郵報指，由於安全風險太大，應禁止華為供應國內5G網路設備。加國逾140名前任和現任政治人物、學者和外交官21日也發布聯署信，呼籲陸方立即釋放孟晚舟案爆發後被捕的前外交官康明凱和商人史派弗。

(中國時報)