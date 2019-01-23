北市立委補選 藍白綠激戰！韓北上輔選陳炳甫 對決柯Ｐ

2019年01月23日 04:11 中國時報 林縉明 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲的媽媽何瑞瑛（右）22日陪同無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（中）前往太平市場拜票，許多攤商熱情歡迎，但也有民眾回以冷淡態度。（杜宜諳攝）

北市立委補選藍白綠競爭激烈，22日下午高雄市長韓國瑜突然旋風北上，與國民黨候選人陳炳甫合體造勢，雖然韓國瑜表示，台北市長柯文哲有自己要輔選的對象，他也有自己支持的人選，沒有硬碰硬問題，但這番同台，形同「柯韓正式對決」。

陳炳甫上周日造勢大會上，原本希望邀請「禿子」韓國瑜、「漢子」新北市長侯友宜、「燕子」台中市長盧秀燕一起為他拉抬聲勢，藉著「三子合體」延續去年勝選氣勢，讓自己順利進入立法院，但最後3位市長均行程滿檔，改以錄製影片方式力挺陳炳甫。

韓流延燒 現場氣氛熱烈

沒想到，陳炳甫陣營昨天中午突然發出採訪通知，指韓國瑜即將到台北替陳炳甫拉票，讓韓、陳支持者十分興奮。

韓國瑜致詞時大力讚賞陳炳甫是少壯派典範，專業熱情有衝勁，對大同區有深厚感情，而且陳也準備好了，真心推薦給士林、大同區選民，讓優質民代進到立法院。由於韓流正夯，現場氣氛相當熱烈，韓還在現場開玩笑說，原本陳炳甫承諾得票數超過5萬要跳愛河，「老婆快要生了，不要賭那麼大，祝福他們永浴愛河！」

未告知柯 各有支持對象

引發關注的是，韓國瑜北上幫陳炳甫站台，形同和柯文哲力挺的「柯家軍」候選人陳思宇打對台，等於「硬碰硬」，是否事先告知柯文哲他要北上輔選？韓國瑜表示，沒有告知，畢竟柯有輔選對象，自己也有自己支持的人選。

至於是否刻意避開選前超級星期天北上輔選，以減輕跟柯文哲對立的力道？韓國瑜強調，絕對沒有，外界過度聯想，上周末缺席造勢大會是因為事情很多，所以另外找空檔來幫陳炳甫加油打氣。

柯爸柯媽 陪陳思宇掃街

陳炳甫擁有大咖韓國瑜加持，聲勢看漲，陳思宇昨則邀請柯媽、柯爸一起掃街拜票。

柯媽大讚陳思宇又美又認真，還說大家都在關心陳的選情告急，「你們怎麼給人家說這樣，哪有告急啦！不是告急，是好還要更好！」柯文哲昨也說，選舉是要選贏的，不是選輸的，就是do your best、盡力，剩下就交給選民評判。

(中國時報)