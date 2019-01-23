與連戰、連勝文碰面 承諾站台！尊柯挺甫 韓國瑜面子裡子皆贏

2019年01月23日 04:11 中國時報 張潼 、 林縉明 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜北上替陳炳甫站台

國民黨北市立委補選候選人陳炳甫上周日舉辦造勢大會，原訂邀請高雄市長韓國瑜親自站台，但韓只透過拍影片方式替他助陣，未料，22日韓國瑜卻突然北上，2人終於合體。

據藍營人士透露，其實韓國瑜16日與國民黨前主席連戰、中央委員連勝文碰面時，已經承諾「一定會找時間站台」，加上韓與陳炳甫已故胞姐陳玉梅熟識，此次輔選雖然臨時，但是並不令人意外。

韓國瑜感念柯P在北農時期的提攜之恩，彼此保有友好關係，在北市長選舉之役，韓國瑜甚至未直接幫同黨台北市長候選人丁守中站台，雖然只能進退維艱，但也顯現韓國瑜堅守仁義之道。

不過，柯韓終須一戰，北市立委補選被視為2020總統前哨戰，柯韓對決正式浮上檯面，韓方面仍稱是「先前沒上台北都是因為時間無法配合，但還是很希望給予支持，才以行動力挺」。但明眼人也曉得，韓國瑜心態大轉變，已從尊柯、友柯到不得不戰柯。

士林、大同區是傳統綠營票倉，立委席次又是民進黨競選台北市長失利的姚文智所留下，對國民黨來說，選情格外艱困。黨內人士分析，正因此選區在台北市「最難打」，若能順利拿下，2020立委選戰就很有希望，是至關重要的前哨戰，也因韓國瑜人氣正夯，是國民黨內最強輔選人選，陳炳甫陣營及黨部都格外希望安排他北上輔選。

黨內人士透露，韓國瑜16日北上拜訪連戰、連勝文時，連勝文就安排陳、韓會面，加上韓與陳玉梅曾有交情，韓國瑜現場就承諾，會盡量排出時間出席20日造勢大會，也先拍好宣傳影片，但當天韓以其他行程為由未出席。陳炳甫曾說，「這禮拜都已經取消，下禮拜就不會麻煩韓市長」，話雖客氣，但對韓已形成壓力，重感情的韓事後也透過幕僚告訴北市黨部與陳陣營，「一定會排出時間北上」。

據悉截至昨日中午前，輔選地點、時間都還沒敲定，韓國瑜本來想低調，未料行程提早被曝光。

外界普遍認為，韓國瑜與陳炳甫合體，對選情頗有加分，但也有黨政人士分析，韓國瑜雖北上輔選，表面上形成柯韓對決，實際上兩人僅短暫合體半小時，可以說，韓國瑜無論是對柯文哲或對陳炳甫，兩陣營都不得罪，面子、裡子皆贏。

(中國時報)