高雄擬11月24日辦禿頭節

2019年01月23日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜禿頭造型深植人心，2月觀光大使陳文茜提議辦禿頭時尚街，請韓國瑜、觀光局長潘恒旭走秀。韓22日表示，將訂定11月24日為禿頭節，歡迎全台禿頭來高雄，也藉此鼓勵化療病友勇敢站出來，潘恒旭力邀行政院長蘇貞昌共襄盛舉。

陳文茜日前談到禿子時尚街想法直說，韓國瑜與潘恒旭都是禿子，這很少見，「讓禿子走秀，會發現光頭沒什麼好丟臉的」，並舉外國影星尤勃連納為例，他就很sexy，旁邊還可以有廠商賣帽子。

韓國瑜最近剛剪短頭髮，頭型更顯得光亮，他自豪「我覺得這樣更清秀」，外界笑稱撞臉日本動漫人物「一拳超人」。

韓國瑜在選前號召逾百位禿子走秀「照亮高雄」衝熱選情，在去年11月24日開票日成功翻轉高雄，猶如「禿頭光復」，因此有意在今年11月24日擴大辦理「禿頭節」。韓國瑜說，希望辦活動鼓勵身體不舒服的化療病友，請他們勇敢走出來，有的人頭髮掉光產生自卑感，甚至對社會畏懼，但千萬不要怕，「即使頭髮少，也很帥，也漂亮」，希望活動引導到正面，幫助癌症病患勇敢面對。

潘恒旭說，目前構想是找尋一個與帽子有關商圈舉辦禿頭節，屆時除韓國瑜與自己外，也會邀請前台中市長胡志強，「因為胡志強也是一個跟月亮借光，禿子跟著月亮走的代表！」

潘恒旭也趁機向「電火球」行政院長蘇貞昌喊話，「如果你要更上一層頭，就要跟高雄借光」，希望他來參加禿頭節。日前蘇嗆高雄3000多億負債須「自助人助」，潘說，「院長！你要給我們多一點錢，我們才會請你！」

(中國時報)