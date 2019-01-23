柯談韓流 新潮流搞出來的

2019年01月23日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

去年九合一選舉「韓流」竄起，台北市長柯文哲日前接受電視台專訪談到韓流現象，形容民進黨「搶了菜攤、丟了江山」；他22日更直接表示，2018年民進黨大敗，韓流是很大的原因，而之所以有韓流，就是民進黨內新潮流自己搞出來的！

柯文哲在近日專訪中爆料，「某潮流」想要北農總經理的位置，本來他想，既然不讓韓國瑜當總經理，乾脆邀請韓到北市府擔任有給職市府顧問，連辦公室都找好、韓也來上班3天了，結果對方又有人告訴他，「你這樣交朋友（指和韓國瑜當朋友），我們怎麼信任你？」韓國瑜就覺得不要造成困擾，自己離開北市府了。

柯文哲在當時專訪並未正面回答是誰希望韓國瑜不要進入北市府工作，僅嘆說人活在世上，退一步海闊天空，給別人留後路，大家好做人；就像2018若不是白綠分手，民進黨也不會搞到全軍覆沒，韓國瑜若到北市府上班，台灣歷史也就完全改觀了。

不過，由於這兩天民進黨新系立委段宜康頻與柯文哲隔空互槓，柯昨天再度被問起韓流現象，說法不再像日前「含蓄」，先是嗆段宜康「先去吞曲棍球」，接著更挑明，2018年民進黨大敗，韓流是一個很大的原因，「誰把韓流搞出來的？」言下之意，韓流崛起，正是新潮流「推波助瀾」。

熟悉柯綠關係的知情人士透露，柯文哲近日對民進黨、尤其是新潮流，「話越講越鹹、越講越重」，不只代表柯身邊應該沒有人再扮演白綠間斡旋的角色，更是彰顯柯長期以來對新潮流的不信任。

該人士說，柯文哲一直認為新潮流找他麻煩，包括當初硬要把時任北農總經理的韓國瑜換掉，換成新系屬意的蔣玉麟、賴坤成，後來柯批評陳菊擔任高雄市長時舉債額度高，雙方更是結下梁子，加上現在可能還涉及2020卡位戰的問題，使得互信基礎越來越薄弱。

(中國時報)