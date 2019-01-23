務實面對兩岸 阿北布局大位
柯文哲當選台北市長之前，自稱政治色彩是墨綠，還說「九二共識就是下跪投降」，如今他數次重申「兩岸一家親」，遭不少人質疑態度丕變，甚至被獨派扣上紅帽子。但其實，正如他所說，作為台灣人與228受難者家族，他雖有自己的立場和想法，可是作為台北市長，卻也有該盡的責任。
進一步探究柯文哲話中的含義可以發現，他深知無論是當首都市長，或是將來更上層樓，兩岸關係都是不可避免的敏感問題。所以，他既不像國民黨明確親中反獨，也不像民進黨仇中反統，而是喊話兩岸雙方要先釋出善意，才能共存共榮，這樣的思維與態度，無疑是要替自己找出一條藍綠之間的新路線，作為未來競逐總統大位的主要基調，同時也取得兩岸議題上的話語權。
蔡政府執政後，除年金改革、一例一休等政策備受批評，兩岸關係越來越僵，影響國內經濟、外交關係，成為去年民進黨九合一選舉慘敗的原因之一；而藍綠兩黨在選舉過程中持續操作統獨議題，以期催出選票基本盤，也讓人民厭倦。
所以，柯文哲早在去年10月，就在不觸碰統獨的前提下，拋出「未來15年沒有兩岸關係，只有美中對抗下的台灣議題」說法，雖不算精準、完整的兩岸論述，但已可看作他希望跳脫藍綠意識形態的企圖。
而今，他以「強盜說」再次比喻台灣在美中之間求生存的地位，並提醒當政者和任何一方打交道時，更要注意另一方反應，其實也就是再次表達自己務實思考台灣在兩岸、國際間問題的思維，頗有向台灣人民與陸方暗示「柯文哲是另一個選擇」的意味。
(中國時報)
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