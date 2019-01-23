新聞透視》陳明通今會韓國瑜！綠色緊箍咒 別扯地方後腿

2019年01月23日 04:11 中國時報 周毓翔

陸委會主委陳明通23日將赴高雄與市長韓國瑜會面，料是盼大陸政策能與中央統一口徑。問題是地方都在拚經濟，兩岸不好又如何拚經濟。圖為高雄農特產品20日抵平潭，海關人員正開箱查驗。（新華社）

陸委會主委陳明通今（23）日將與高雄市長韓國瑜會面。近期以來，陸委會已相繼派出副主委陳明祺、李麗珍與選後部分藍營縣市首長會面；而面對造成「韓流」旋風的韓國瑜，陳明通將親自造訪。但因韓國瑜勝選前曾表達認同「九二共識」，也提到適當時機將登陸，讓這場「韓陳會」令外界期待，也註定不會只是互道恭喜或喝茶聊天而已。

外界想了解的是，陸委會是否要跟韓國瑜約法三章，要求地方配合中央大陸政策？陸委會想表達什麼，今天就能看出端倪。不過，我們要說的是，中央政策如有效，人民會寄望承認九二共識的韓國瑜嗎？中央為何不先想想如何替台灣人找出路，而不是扯地方後腿？

韓陳會今登場 不談九二

陳明通說九二共識是假議題，在「習五條」框架下，兩岸會越來越困難，實在讓人感慨何以至此。蔡政府上任後，兩岸淪為各說各話，已讀不回，就因「沒有共識」、「沒有互信」，才變成這樣。

中共向來奉行統一政策，大陸國家主席習近平再提和平統一，是大陸一貫立場。但蔡政府為挽救支持度，把習近平談及統一，搞得像前所未聞，請問陸方何時停止談統一？

不要九二 請拿出辦法來

不同在於，過去有九二共識的「曖昧空間」，兩岸有互信基礎，願在九二共識下合作。目前是蔡政府不願承認九二共識，又拿不出新方法改善兩岸關係，習談話，只是兩岸官方不往來後的結果。

韓談九二共識，如同柯談兩岸一家親，與對岸交流才順利。要「拚經濟」，兩岸流就是要「接地氣」，也證明韓柯才是拿出辦法拚經濟的人。反觀綠營只會眼紅，把交流打為「親中」、「朝貢」，難聽話一堆，話說完，蔡政府解決問題了嗎？還是台灣這樣就獨立了？

貨出去了 硬扯親中賣台

如果蔡政府兩岸政策正確，九合一大選怎會落敗至此？陳明通打算給地方政府上「緊箍咒」根本沒民意基礎，只有黨意基礎，民進黨為了拚政權連任，不惜拉著全台灣人走向台海危機的恐懼之中。

如果九二共識走不通，又怎解釋最近出口平潭的500噸農產品？民進黨什麼事都可硬扯「親中賣台」，民進黨對台灣經濟又貢獻了甚麼？台獨喊再多，獨立了嗎？民進黨嘴巴這麼厲害，拜託拿出辦法給大家看看，不是見不得人好，就要在那扯別人後腿。

(中國時報)