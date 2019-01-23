林明溱籲 交往應摒除意識形態

2019年01月23日 04:11 中國時報 藍孝威 、何冠嫻、 沈揮勝 ／綜合報導 、何冠嫻、／綜合報導

南投縣長林明溱（左二）也很重視拚經濟，圖為今年1月9日南投農產品準備銷大陸。（廖志晃攝）

近來陸委會主委陳明通、副主委李麗珍、陳明祺分頭赴各縣市拜會，外界解讀，選後藍綠政治版圖翻轉，藍營拿下15縣市，柯文哲主政台北市，可能出現兩岸民間交流熱潮，陸委會官員有必要事先溝通，講好遊戲規則。

陸委會主委陳明通今赴高雄與市長韓國瑜舉行「陳韓會」。陳明通昨表示，不會討論九二共識，九二共識是假議題，會面目的是聽取地方在兩岸議題與交流整體看法。

韓國瑜日前接受日媒專訪時，質疑蔡「不敢獨立，不愛中華民國，也不願接受九二共識，到底台灣2300萬人要去哪裡？」陳明通說，朝野當務之急應凝聚共識，一致對外。不知「陳韓會」如何凝聚共識，不過日前兩位副主委已紛赴地方溝通。

陸委會副主委明祺17日與苗栗縣長徐耀昌會面，雙方主要針對兩岸交流交換意見；據苗栗縣府表示，苗栗縣警局提出打擊犯罪議題，盼雙方合作，將逃往大陸罪犯繩之以法；縣原住民事務中心也提出原住民族「黥面」議題，對方相當感興趣，對文化交流，陳明祺樂觀其成。此外，副主委李麗珍則是17日前往馬祖拜會縣長劉增應及議長張永江。

隔日，陳明祺赴南投縣府拜會縣長林明溱，根據陸委會新聞稿說法是，「就關切議題說明兩岸政策，協助縣府了解兩岸關係現況及兩岸交流規範，並聽取地方推動兩岸交流意見。」

林明溱表示，上周與陳明棋會面時，雙方就互相尊重、對等尊嚴、不預設政治立場等前提取得共識；他說，與大陸交往應摒除意識形態，深化合作，建立深厚、多元交流渠道，共創更美好發展願景。縣府與陸委會都認為，和大陸合作或交流方案，應盡量以「備忘錄」方式、避免「簽署協議」，以免不可預期後遺症浮現時難解套。

(中國時報)