蕭旭岑批小英 我們就是中華民國 有什麼好動搖

2019年01月23日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統表態從未接受九二共識，兩岸關係也陷入緊張，前總統府副祕書長蕭旭岑表示，只要站穩「九二共識在我們立場就是中華民國」，有什麼好動搖？遺憾的是，今天領導人反過來說我們沒有九二共識，「完全是本末倒置。」

國家展望文教基金會昨主辦藍綠講堂邀前副總統呂秀蓮、海基會前副祕書長龐建國、台教會副會長陳俐甫、馬英九基金會執行長蕭旭岑等人，討論九二共識等議題。

蕭旭岑說，習近平談話固然嚴峻，但發表後兩周，國台辦發言人馬曉光就悄悄修正。馬曉光16日在記者會逐字念出當年「九二共識」函電內容全文，亦即「一中各表」等說法。

蕭旭岑表示，九二共識在我們立場沒別的，「就是中華民國」。遺憾的是，領導人反過來說「我們就是沒九二共識」，「若自認我們就是中華民國，有什麼好動搖？」

至於如何突破當前兩岸僵局？他認為，如果蔡能接受一中各表，中共沒有任何立場拒絕跟蔡總統談。而我們的各表就是指中華民國，「如不要九二共識，蔡難道要否認一中各表嗎？」

呂秀蓮質疑，當年除九二共識，還有國統會通過的八一決議文，若將兩個重要文件並列，內容不僅是一中各表，還有一中兩治權概念，「我們應建立新共識，而不是老背著1992年。」

龐建國認為，當年蘇起以「九二共識」取代「一中各表」，就是預期綠營很難接受一個中國，才會有這種「創造性模糊」說法，讓雙方有台階下，達到一種善意默契，重點在於背後精神。

(中國時報)