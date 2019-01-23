陳明通喊話 盼兩岸恢復官方聯繫
中國時報
呂佳蓉／台北報導
陸委會22日舉行新春記者會，主委陳明通表示，兩岸情勢複雜度超出想像，當前台灣真正的威脅與危機是北京在「習五條」框架下，把統一台灣進程推向歷史里程碑；他致詞時強調，「一國兩制」凸顯北京天朝心態，但中共必須認清，台灣從來不曾是中華人民共和國的一部分，將來也絕不可能成為其轄下「特別行政區」。
陳明通表示，自由民主與專制極權不相容。一個專制政府要支持一個民主政府體制，本質是矛盾的，在人類社會也沒有過。香港「一國兩制」讓港人感受很深，1997年主權轉移，前大陸領導人鄧小平提出「馬照跑、舞照跳」，但對港人而言，這在2003年就已結束，答應的雙普選也遙遙無期。
陳明通提3個呼籲，包含守護民主自由，凝聚台灣共識；絕不接受「一國兩制」，「民主」才是最佳方案；捨棄旁門左道，回歸公權力對話。他呼籲朝野捐棄成見，以台灣利益為優先，拋棄不切實際的口號與論述。
陳明通說，中共認知只有「一中原則、兩岸一中、一國兩制及和平統一」，沒有中華民國。「我們要堅守自己國家及民主自由價值的『台灣共識』，兩岸關係發展才可能開啟新頁」。唯有陸方實踐真正民主制度，才是兩岸願景，「這也是我們提供陸方的最佳台灣方案」。
他說，中共企圖以統戰分化手法處理兩岸關係，終究只是捨本逐末的旁門左道，應早日恢復兩岸官方聯繫機制與制度化協商。當務之急可從非洲豬瘟防疫合作開始。盼對岸落實協議通報、加強管控，避免疫情擴散。
另外，政府未來一年兩岸政策有4大重點，包括評估中共對台動向，堅定捍衛國家安全；落實「民主防護網」，完備安全防衛機制；強化中央地方合作，維護台灣整體利益；關注中美經貿戰影響，協助台商返台投資。
(中國時報)
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