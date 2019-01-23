學者解讀 陸台關係僵持 仍無解藥

2019年01月23日 04:11 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

陸委會主委陳明通昨舉行新春記者會，提到兩岸「4重點、3呼籲」。學者張五岳說，2019年兩岸關係會依舊僵持，無法拿到解藥，「防止誤判、危機管控」非常重要。大陸涉台學者劉相平認為，民進黨政府企圖為兩岸民間交流設障礙，今年會更加利用陸美矛盾，取得台海勢力平衡。

淡大兩岸關係研究中心主任張五岳指出，2019年的兩岸關係，不容易取得突破和進展，「兩岸要注意避免誤判和危機管控，這是重中之重」。

張五岳認為，今年外有美陸台三邊互動錯綜複雜的因素，美台關係必然繼續強化，美陸關係齟齬和矛盾，短期內也難以解決，台灣內部又面臨到2020年總統大選，所以今年兩岸關係必須維持「鬥而不破」局面。

展望2019年兩岸關係，張五岳表示，看不出有樂觀發展的理由，但他強調，大陸面對經濟增長下滑等諸多嚴峻挑戰，在此情況下，大陸要在對台政策上有大幅地改弦更張，也不太容易。

南京大學台灣研究所所長劉相平表示，陳明通的談話，並沒顯示出和大陸相向而行的對接意味，通篇展現出防守式抵抗，講話基調並沒脫離蔡英文的「4個必須、3道防護網」框架。

劉相平表示，2019年的兩岸關係，不會有制度性、突破性發展，還是會繼續僵持，兩岸的官方接觸仍遙遙無期。他說，陳明通把兩岸民間基於「九二共識」基礎上的交流、交往或協商視為旁門左道，要求各縣市和民進黨政府一起處理兩岸關係，其用意很明顯，就是不樂見民間交流互動。

「今年台灣會繼續利用美陸間的緊張關係，增加對抗大陸的籌碼，」劉相平認為，民進黨政府會繼續利用美國對大陸壓力，實現台海兩岸勢力均衡，阻止大陸推動兩岸關係和平發展。

(中國時報)