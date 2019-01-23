掌摑鄭麗君 鄭惠中為動粗道歉

2019年01月23日 04:11 中國時報 林淑娟 、 洪秀瑛 、 趙靜瑜 、 林縉明 、 陳鴻偉 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

108年關懷演藝人員春節餐會，文化部長鄭麗君（中）出席，右為資深演員陳松勇。（盧禕祺攝）

文化部長鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節餐會，當她與影帝陳松勇寒暄時，突然被67歲的資深藝人鄭惠中上前朝她左臉重呼一巴掌，鄭麗君當下「啊」了一聲，張嘴錯愕。

否定歷史 是否也去日化

消息傳出後各界譴責暴力行為，主辦單位關懷演藝人員基金會也報警處理。原本態度強硬、堅持不道歉的鄭惠中，昨傍晚在台北市議員應曉薇陪同下出面表示，因鄭麗君及執政黨「去蔣化」的政治主張，讓她一時情緒失控，她願意向鄭麗君表達歉意。

鄭麗君事後在臉書表示，個人受辱事小，台灣民主不容傷害；她始終相信，自由民主是台灣最珍貴的價值，「台灣社會有各種自由、多元的聲音，我們期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見」，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

鄭惠中表示，她的打人行為當然不對，但對鄭麗君及執政黨的「去蔣化」，仍深感憤怒與不滿，「去蔣化無異否定歷史，要去蔣化是不是也要去日化？去蔣化是不對的。因此願意對自己的行為道歉，但是不願意對『去蔣化』一事道歉」。

撕裂情感 恨部長未聽民意

她說，「去蔣」不是台灣人民的共識，身為文化部長未傾聽民意，推動「去蔣化」撕裂台灣人民情感，她絕不為此事道歉。

被問是否臨時起意？她在記者會上坦言，過去確實曾有過這念頭，是在報紙上看到鄭麗君要拆除中正紀念堂時，「也有很多人跟我一樣想法，認為這是不對的」。她表示因為衝動、內心不滿才有此行為，雖然她第一時間曾說「打一巴掌算便宜她了」，但後來又否認說過這句話。

鄭惠中承認「很恨她」，所以代表很多跟自己同樣心情的人，「賞她這一巴掌」，因為鄭積極推動廢除中正紀念堂，希望打醒她。

赴警局說明 檢複訊限制住居

鄭惠中晚間在北市議員應曉薇陪同下主動前往大安警分局說明，警方作完筆錄後，鄭惠中再前往台北地檢署向內勤檢察官說明，檢察官訊後暫依傷害、妨害名譽罪諭令鄭惠中限制住居後請回。

大安警分局指出，目前包括鄭麗君本人及華視，都還沒有任何提告行為。

試唱第一名 中視簽約星

鄭惠中原名鄭心儀，44年前參加試唱得到第一名，成為中視簽約歌星，並參與女義警，後來拍性感寫真集引起軒然大波，當時她穿著女警制服服勤，晚上則在各大飯店駐唱。後因車禍，無法繼續在幕前唱歌，她原擔心一輩子要坐輪椅，但在努力復健下，慢慢從輪椅上爬起來，後來還創辦偶像雜誌。她積極投入義消工作，13年前消防節活動上，當時的台北市長馬英九頒獎給「金龍獎」消防、義消楷模，鄭惠中是其中一位。

(中國時報)