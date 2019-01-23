英強調立場可不同 打人就不對

2019年01月23日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 王正寧 、 張理國 、 楊佳穎 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

文化部長鄭麗君被呼巴掌，民進黨傾全黨之力，昨皆發表聲明譴責鄭惠中不應打人。蔡英文總統昨強調，在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，「立場可以不同，但打人就是不對」，呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。

國民黨副主席郝龍斌則說，文化部長鄭麗君被打一巴掌想必感到很痛，但更多人因為刨根「去中國化」而錐心之痛、遍體鱗傷。他直言，鄭麗君參加資深藝人年終餐會，被同樣姓鄭的宗親打了一巴掌，原因是文化部一連串「去中國化」政策。

鄭麗君昨午被「突襲」打一巴掌後，從總統、院長、卸任閣揆、民進黨主席至立委，皆發言對鄭惠中的行為表示震怒、譴責，全黨挺一人。

蔡英文昨致電鄭麗君，表達關心，希望她放寬心，繼續加油。蔡英文在臉書表示，「麗君說她沒事，她所展現的堅毅跟理性，才是真正高貴的勇氣。」

卓榮泰在臉書聲援，強調「部長被呼巴掌，這是什麼文化？我譴責暴力，其餘免講！」

國民黨文傳會代理主委唐德明說，當民進黨一致同聲譴責之時，他要提醒民進黨，過去民進黨立委也在公開場合打人巴掌，不知民進黨當時是否曾一致譴責呢？唐德明強調，凡走過必留下痕跡，請民進黨在指責他人之前，是否也先檢討自己的作為，以及對社會所形塑的不良影響。

郝龍斌在臉書發文說，有人振振有詞、譴責暴力。但民進黨一連串文化刨根洗腦、「去中國化」，數典忘祖，不是另一種「不見血的血滴子」？更是思想上的暴力霸凌。他說，上周民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。

(中國時報)