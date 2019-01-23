撤換駐日副代表 國民黨批該換的不換

2019年01月23日 04:11 中國時報 楊孟立 、 黃菁菁 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

外交部駐日人事異動！台灣日本關係協會祕書長張淑玲接任駐橫濱分處處長，遺缺由駐日副代表郭仲熙返國接任，駐史瓦帝尼公使蔡明耀改任駐日副代表。外交部表示，相關人事調整可以說是目前對日工作最佳的人力組合，預期將可在進一步深化台日關係上發揮最大戰力。

對此人事調整，國民黨團總召江啟臣質疑，駐日代表謝長廷經常「關心」國內政治，在臉書貼文「評論」在野黨，他才是堪稱史上最不務正業的駐日代表，最該被檢討的是謝長廷，但蔡政府竟然是撤換副代表、這是什麼邏輯？「該換的不換。」

外交部表示，駐橫濱分處處長陳桎宏於1月中旬屆齡退休，現由僑務組長王東生暫代，已核定由張淑玲接任。但由於監察院現就日本關西風災案約詢張，為表示對監察院的尊重，張淑玲將待調查告一段落後再赴任，祕書長遺缺則規畫由郭仲熙接任。

郭仲熙在駐日代表處任職4年突然換人，外界認為不符駐外任期輪調以3年或6年為期的慣例。外交部發言人李憲章昨天指出，這只是原則性規範，若有業務需要，就會做人力調整。

蔡明耀昨受訪時說，心情很好，但是責任重大，也很緊張，要趕快重溫學習，預計3月就會上任。蔡明耀今年66歲，畢業於淡大東語系，他與張淑玲同時被調派駐日，據指出，張淑玲在外交部升官3級跳，與蔡明耀的力薦有關，橫濱距離東京僅咫尺之遙，蔡和張未來在執行蔡政府對日外交將更加直接有力。

但亦有人指出，駐日代表處已有政務組出身的副代表張仁久，現在又派蔡明耀出任特任副代表。僑界不了解的是，張仁久與日本政界關係好，為何還要請出退休外交官蔡明耀？此人事安排到底有何用意？要架空謝長廷嗎?僑界並認為，既要增設副代表，為推動台日經貿交流，應考慮有經濟專業背景較宜。

日本食品進口問題由駐日代表處經濟組負責，但經濟組的農委會派駐人員並不熟悉相關事務，造成台日之間食安問題的交涉延宕，雙方誤會加深。據了解，衛福部已特地派員安插在經濟組，正可謂是亡羊補牢。

(中國時報)