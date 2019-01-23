新聞分析》藝人不滿去蔣 鄭麗君遭掌摑！民進黨有「豐富暴力史」莫失憶

2019年01月23日 04:11 中國時報 季節

文化部長鄭麗君遭資深藝人當眾甩巴掌

文化部長鄭麗君被資深藝人鄭惠中打一巴掌後，民進黨上下全力聲援鄭麗君，痛斥使用暴力的行為。打人確實不當，然而回顧民進黨創黨以來，從未中斷的豐富打人歷史，對照如今該黨譴責暴力的言論，不禁讓人好奇，民進黨反對的，到底是打人，或是被人打？

1991年民進黨立委打了國民黨籍立法院長梁肅戎一巴掌；2008年綠委管碧玲也打了藍委洪秀柱一巴掌，同年大陸海協會長張銘清來台時，被民進黨籍台南市議員王定宇推倒；2009年綠委邱議瑩賞了藍委李慶華一巴掌，台南市長黃偉哲2010年當立委時，也曾經用計時器砸傷國民黨立委吳育昇的頭部。諷刺的是，這些當年動手打人的，現在跳紛紛跳出來譴責暴力，好像自己沒有使用過暴力。

民進黨使用暴力的習慣，並不只是民代的個別行為，群體施暴情形並不少見。2008年大陸海協會長陳雲林來台，民進黨主席蔡英文發動抗議，綠營人物與其追隨著對著來客吐口水、拍打車輛、砸雞蛋、丟穢物、以石頭等器物攻擊，造成100多位執勤員警受傷，蔡英文因此有「暴力小英」的綽號。

如今的民進黨，「痛惜」鄭麗君，譴責暴力，呼籲社會理性對話、溝通，問題是民進黨立法院黨團在2016年成為多數黨前，只因為在立法院表決可能會輸，就一再使用三秒膠、大鎖等暴力手段，更別提太陽花學生運動違法占領立法院和行政院時，民進黨也全力聲援，種種反差不禁讓人困惑，為什麼民進黨做為少數黨時，就可以使暴力，為所欲為呢？是否民進黨喊譴責暴力，永遠都是在譴責別人使用暴力而已，但自己使用，從來就不需要受限？

(中國時報)