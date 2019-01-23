忙發FB忙助選 何不遂了謝心願

2019年01月23日 04:11 中國時報 楊孟立

民進黨執政後，對日關係無實質進展，駐日代表謝長廷頻惹爭議，外交部一時動不了，只能強化駐日代表處陣容，加派「知日人士」，但是說到底，「將帥無能，累死三軍」，駐日代表處若要有新氣象，撤換駐日代表才是正辦。

蔡政府念茲在茲的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，始終得不到日本政府的具體回應，讓蔡政府頭痛的是「反核食」公投結果，傷透了日本的心，日本外相河野已表示不排除向WTO提起仲裁，台灣申請加入CPTPP一事，自然起了變化。因此，當務之急就是找一個對日本事務熟稔，在日本又具有豐沛人脈的救火隊，蔡明耀正是這樣的人選。

其實，要修復台日友誼，促進兩國更進一步深化關係，本來就是駐日代表的工作。不幸的是，我們的駐日代表謝長廷太過於多才多藝，一直在發臉書，一下又要評論台灣政治，一溜煙就跑回來台灣助選，如此雜務纏身，實在讓人擔憂無暇顧及本務。

謝長廷的不受控，確實也讓蔡政府上上下下傷透了腦筋。日前大阪關西機場風災事件，進而衍伸出大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生憾事，謝長廷頻頻在臉書上為自己辯解，到最後連外交部長吳釗燮都要求外館館長「謹言慎行」，謝長廷只當耳邊風，又繼續在臉書發文：「大家勸我沉默，說沒人在意真相，但沉默沒有力量。」這樣宛如小孩子賭氣的行為，又怎麼能讓人把對日關係的大事交給謝長廷處理？

就算不談對日關係進展不如預期，謝長廷頂著駐日代表的頭銜，對國內政治處處「關心」，蔡政府何不乾脆遂了他的心願，將謝長廷調回台灣改任他職，讓對日本更有經驗、更有人脈的外交官放手去做事，這何嘗不是皆大歡喜的結果。

(中國時報)