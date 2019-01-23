忙發FB忙助選 何不遂了謝心願
民進黨執政後，對日關係無實質進展，駐日代表謝長廷頻惹爭議，外交部一時動不了，只能強化駐日代表處陣容，加派「知日人士」，但是說到底，「將帥無能，累死三軍」，駐日代表處若要有新氣象，撤換駐日代表才是正辦。
蔡政府念茲在茲的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，始終得不到日本政府的具體回應，讓蔡政府頭痛的是「反核食」公投結果，傷透了日本的心，日本外相河野已表示不排除向WTO提起仲裁，台灣申請加入CPTPP一事，自然起了變化。因此，當務之急就是找一個對日本事務熟稔，在日本又具有豐沛人脈的救火隊，蔡明耀正是這樣的人選。
其實，要修復台日友誼，促進兩國更進一步深化關係，本來就是駐日代表的工作。不幸的是，我們的駐日代表謝長廷太過於多才多藝，一直在發臉書，一下又要評論台灣政治，一溜煙就跑回來台灣助選，如此雜務纏身，實在讓人擔憂無暇顧及本務。
謝長廷的不受控，確實也讓蔡政府上上下下傷透了腦筋。日前大阪關西機場風災事件，進而衍伸出大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生憾事，謝長廷頻頻在臉書上為自己辯解，到最後連外交部長吳釗燮都要求外館館長「謹言慎行」，謝長廷只當耳邊風，又繼續在臉書發文：「大家勸我沉默，說沒人在意真相，但沉默沒有力量。」這樣宛如小孩子賭氣的行為，又怎麼能讓人把對日關係的大事交給謝長廷處理？
就算不談對日關係進展不如預期，謝長廷頂著駐日代表的頭銜，對國內政治處處「關心」，蔡政府何不乾脆遂了他的心願，將謝長廷調回台灣改任他職，讓對日本更有經驗、更有人脈的外交官放手去做事，這何嘗不是皆大歡喜的結果。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。