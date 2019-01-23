川普賭很大 放大版金正恩

2019年01月23日 04:11 中國時報 孫昌國

新聞透視在大陸副總理劉鶴即將啟程前往華盛頓談判之際，傳出美國正式向加拿大提出引渡華為財務長孟晚舟的消息。這當然可以視為美國發動的另一波對大陸極限施壓的做法。美國總統川普最近一連串高強度的內外對抗作為，也顯示了他精算、敢賭的性格！從政治博弈上來說，是放大版的金正恩！而美國盟友陸續傳出抵制華為的舉動，也預示西方在應對中國崛起展現的抵制傾向。「新世紀的文明衝突」透過貿易戰、科技戰的模式呈現！

嚴密精算 進行訛詐

川普在政治博弈上是擴大版的金正恩，根據有兩點：第一，雙方都願意以綜合國力進行訛詐。第二，在進行極限施壓之前，經過了嚴密的精算和布局而且下手的時間點異常巧妙。金正恩在和川普進行高強度政治博弈前，進行了無數次的推演，充分衡量過美國可能的反應。在過程中以核武和南北韓人民的生命財產做賭注，並充分利用了北京、華盛頓和首爾之間的矛盾。讓美國陷入左右為難的困境。

美國期中選舉後，川普明知道眾議院即將由民主黨掌控，通俄門調查繼續深化，還是大膽的用建立美墨邊界牆將了民主黨一軍。美國聯邦政府關門已經30天，為數80萬的聯邦僱員生計大受影響，整體的損失遠超過他向國會要求的57億美元建牆經費。但川普為達到他政治上壓制民主黨的目的，不惜打出反移民牌，以壓制民主黨可能提出的彈劾案並且鞏固「川粉」的支持。

善選時機 加大壓力

對於北京，川普也發展出了一套極限施壓的模式。在第一次習川海湖莊園峰會時，川普發動了對敘利亞的空襲，此舉被外界看作有離間北京和莫斯科的目的。在大幅度降稅和吸引跨國公司資金回流帶動美國經濟全面向好後，川普吹響了對北京貿易戰的號角。以提高關稅為槓桿，每每在談判的關鍵時刻拿大陸科技公司開刀。中興通訊、福建晉華到華為都成為施壓標的。

川普的舉動，放在過去美蘇對抗的歷史來看，都顯示了川普「賭很大」，利用世界老大的綜合國力，玩極限施壓的危險遊戲！

王牌籌碼 拖台下水

美國不但在美墨加自由貿易上列入毒丸條款，還已經聯合歐日共同發布貿易宣言，試圖進一步孤立北京。最近加拿大和北京雙邊關係的緊張情勢升高，波蘭、瑞典相繼傳出抵制華為，都間接顯示了美國運用「西方文明聯盟」以科技戰的模式力阻北京政經影響力的擴大。

孟晚舟被加拿大扣押引起的漣漪和影響，絕對不僅限於美國和大陸貿易或科技戰的範疇。西方聲援渥太華的語言脈絡，已經可以見到哈佛大學教授杭廷頓多年前提出的「文明衝突論」的蛛絲馬跡。

值得注意的是，川普為加大對北京施壓已經再度打出了「華為牌」，孟晚舟個人的際遇對陸美關係將有爆炸性的影響。

依照過去的經驗，倔強而具有高度賭徒性格的川普如果發覺還不能迫使大陸讓步，可能下一步還將打出台灣牌做為「王牌籌碼」。兩強間的激烈較量，稍有不慎，就會產生對第三方難以承受的附帶損害（Collateral Damage)。

(中國時報)