川普要和北京交易 別再鬧了

2019年01月23日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普稱，最新公布的數據顯示，大陸經濟增長放慢，因此它真的應該跟美國解決貿易糾紛，「別再鬧了」。

據美國之音（VOA）報導，川普21日下午推文說：「中國公布了自1990年以來最慢的經濟增長，原因是它跟美國貿易關係緊張和有關新政策。很合理的做法是中國最終做一個實實在在的交易，別再鬧了（stop playing around）。」

在大陸國內需求疲軟、美國施加懲罰性關稅的大背景之下，北京21日宣布，大陸經濟在去年最後一個季度增長6.4％，創下了近30年來季度增長率的最低紀錄。上一次大陸經濟增長率如此之低，是在全球金融海嘯期間的2009年上半年。

美陸兩國貿易代表團本月7至9日在北京舉行了副部級磋商，是12月初阿根廷「習川會」同意貿易戰休兵3個月後的首次面對面會談。川普曾說，那次磋商取得了良好進展，但是美國財長穆努欽則稱，迄今為止雙方的磋商，還遠遠沒有解決美陸貿易關係中的多項關鍵性問題。

本月底，大陸副總理劉鶴將率領代表團訪華府，與美國貿易代表萊海澤和穆努欽進行下一輪會談。雙方試圖在美國預定3月2日凌晨對2000億美元大陸產品加徵25％關稅前達成協議，避免貿易戰升級。

數據顯示，大陸去年全年經濟增長率為6.6％，分析家預估，今年濟增長率會降至6.3％。

(中國時報)