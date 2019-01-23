華為聲明守法 盼美加還孟自由
中國時報
呂佳蓉／綜合報導
美國傳將向加拿大正式提出引渡華為副董事長孟晚舟，大陸外交部發言人華春瑩22日表示，陸方強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷對孟晚舟的逮捕令，不向加拿大提出正式的引渡要求，另也敦促加拿大立即釋放孟晚舟，切實保障他的合法權益。
大陸官媒《環球時報》連兩日發出社評聲援，社評一方面呼籲，加拿大應有所作為，讓孟晚舟事件平穩結案，給中加關係回到正軌創造機會；另一方面也說，一旦加拿大將孟晚舟引渡給美國，只會遭到大陸的猛烈報復，讓中加關係蒙上更大損失。
華為昨日對美國擬要求引渡孟晚舟一事作出回應，表示華為遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制與制裁法律法規。華為希望美國和加拿大政府能早日還孟晚舟自由，並相信美、加的法律體系後續會給出公正結論。
對於19個國家的前外交官與學者發表公開信，呼籲陸方釋放在陸被逮捕的兩名加拿大人，華春瑩則表示，此舉是干涉大陸的主權與司法內政，是對大陸的主權與法治精神的不尊重。他並反過來問，這些人刻意公開表達聲音，「是不是希望中國的14億人民也簽一份公開信給加拿大呢？」相信大陸人民的正義之聲一定比這些人的聲音更加響亮。
(中國時報)
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