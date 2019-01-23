百餘前外交官 籲陸釋放加國公民

2019年01月23日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸此前以國安理由逮捕兩名加拿大人，英國《衛報》於當地時間21日披露，近日有140多名前駐陸大使及大陸問題專家聯名致函大陸國家主席習近平，呼籲釋放這兩位加國公民。稱此舉令外交人士心寒，將減少對話以及增加更多的不信任。

報導指出，加拿大、英國、美國、澳洲、德國、瑞典和墨西哥等國的前駐陸大使以及大陸問題專家，在聯名給大陸領導人習近平的公開信中說，大陸逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人邁克爾‧斯帕弗（Michael Spavor）令外交人士心寒。

他們在信函中寫道，「我們和康明凱及斯帕弗都是具有（與中國）建立真誠、富有成效與持久關係的熱情的，然而現在對於在中國旅行和工作，以及在與中國同行交往時，我們必須更加如履薄冰。」

報導稱，他們表示，「這將減少對話以及增加更多的不信任，並且破壞在化解分歧及尋求共通點等方面的努力。因此，大陸和全球其他地區的情況都將變得更糟。」

據悉，2018年12月1日，加拿大政府依引渡條約及美方要求，逮捕在溫哥華轉機的華為創辦人任正非女兒、華為首席財務官孟晚舟，華府指控孟違反美國制裁伊朗的命令並要求引渡她。12月10日，大陸拘捕了康明凱及斯帕弗，並指稱他們涉嫌危害大陸的國家安全。

(中國時報)