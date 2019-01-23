華為正視與美差距 摒棄民粹

2019年01月23日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

華為財務長孟晚舟事件，引發大陸與美加關係緊張，華為公司董事、高級副總裁陳黎芳最近在企業內部與新員工座談講話時強調：「我們與美國技術還差兩萬五千里」、「我們要正視美國的強大，看到差距，堅定地向美國學習」。

陳黎芳表示，趕上美國，不但要有自己的通用電子、波音，也要有自己的洛克希德、雷神、聯合防務、休斯電子等世界頂級公司，「永遠不要讓反美情緒主導我們的工作。……要有危機感，不能盲目樂觀，不能有狹隘的民族主義。」

陳黎芳說，美國多家頂級跨國企業加上普林斯頓、哈佛、耶魯、史丹佛、柏克萊、加州理工、麻省理工、芝加哥、哥倫比亞多等所大學才是美國綜合國力的支柱，才是美國驕傲的本錢，才是美國強大的原因。

陳黎芳說：「經過我們這30年奮力追趕，我們與美國距離雖然不是差十萬八千里了，但是還差得遠，二萬五千里總是有的。」

(中國時報)