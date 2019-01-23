流感疫情重北輕南 春節達高峰

2019年01月23日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內近期受強烈大陸冷氣團影響，流感病毒更加活躍，北台灣6縣市疫情一片「紅通通」，全台上周一口氣新增57例重症、3人死亡，重症病例創下單周新高，本流行季累計294例重症也是5年來同期最多，疾管署憂心春節假期「病毒南、北大融合」，年初二、初三疫情到達最高峰。

死者皆有慢性病未打疫苗

上周（1月13日至1月19日）全台類流感門急診就診9萬4716人次，其中新增57例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（28例，占49％）、50至64歲（19例，占33％）2個年齡層占有多數。

另外，上周新增3例與流感相關死亡病例，年齡介於47歲至66歲，均感染H1N1，個案都有慢性病史且未接種疫苗。疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案都是肺炎引發敗血症，發病4至11天之間去世。

疾管署副署長羅一鈞表示，可能受到天候影響，目前全台流感疫情出現「南北差異」，上周57例重症中有36例集中在苗栗以北的北台灣，中、南部醫生仍未感受到明顯的疫情，要等到春節假期才會有感。

50至64歲重症比例增加

本流行季從2018年10月1日至今累計294例流感併發重症病例（143例感染H1N1、133例感染H3N2為多），其中21例死亡（11例H3N2、10例H1N1），重症超越去年同期260例、寫下5年來同期最多。

最近出現50歲至64歲流感重症個案比例增加，自去年12月中旬以前低於20％，上升至今年約30％；羅一鈞認為，H1N1流感病毒並不偏好幼童，各年齡層都不能掉以輕心，尤其近3個流感季流感併發重症前3名的糖尿病、心血管疾病與腎臟疾病的慢性病患者更要注意。

全台近4周社區流感病毒為H3N2與H1N1共同流行，台大小兒部主任黃立民指出，今年疫情以中壯年為多是與H1N1病毒本質有關，年輕人治癒較高，只是目前很少有B型流感，就怕過完春節後跑出來，造成另一波大流行。

(中國時報)