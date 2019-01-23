減肥新寵 綠咖啡萃取物 須加警語
減肥新寵「綠咖啡」萃取物是時下國人減肥聖品，但因其就是未經烘焙的咖啡，食用過多恐咖啡因過量，因此食藥署擬要求業者標示警語，提醒未滿12歲童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用，同時規定咖啡因限量。最快3月底上路。
咖啡原豆呈「墨綠色」被稱之綠咖啡，有專家發現，綠咖啡中含有綠原酸可增加新陳代謝，有助減脂、減肥，近來成為不少減肥、美容產品新寵。但礙於綠咖啡中含有大量咖啡因，衛生福利部食品藥物管理署昨天預告訂定「食品原料綠咖啡萃取物之使用限制及其標示」草案，避免民眾吃出問題。
食藥署簡任技正林旭陽說，食藥署針對「綠咖啡萃取物」作為食品原料使用時應符合之規定，包含原料來源、採取部位、型態、製造方式及每日使用限量為400毫克以下；咖啡因含量0.05％以下者，其每日使用限量為1500毫克以下。
此外，新制同時規範以「綠咖啡萃取物」作為原料的食品，其容器、外包裝應以中文顯著標示「12歲以下孩童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用」的警語字樣。
他強調，其實綠原酸在許多植物中都有，像是日常生活中常見的蘋果，建議民眾不必額外攝取，只要多吃天然、原形食物、飲食均衡就足夠；新制預訂最快3月底、4月初上路，未來如經查獲食品使用原料不符合上述規定者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
(中國時報)
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