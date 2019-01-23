醫在偏鄉攝影展 用心體會感動

2019年01月23日 04:11 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

采盟免稅店在桃園機場規畫設置愛心小舖，采盟董事長古素琴22日代表企業捐款240萬元，幫助愛心小鋪六個公益志業團體，同時在桃園機場第2航廈D區出境長廊展出的「醫在偏鄉攝影展」機場巡迴展，昨舉辦開展茶會，采盟免稅店希望透過機場展覽，讓更多人認識台灣防盲基金會，了解基金會在偏鄉眼疾醫療與衛教服務上所做的努力。

「醫在偏鄉攝影展」主要為台灣防盲基金會與知名攝影師郭政彰合作，深入台灣與緬甸偏鄉進行視力防治及衛教服務等攝影紀錄，藉由一張張孩子、長者接受視力檢查、戴著眼鏡露出微笑的照片，緩緩吐露偏鄉還有很多眼疾醫療問題需要被關注的故事。

在攝影作品中，透過醫師的眼、服務者的眼、甚至是患者的眼，讓「偏鄉醫療」看見的不僅只是偏鄉醫療的影像，更希望看見影像背後，那些用「心」才看得見的感動，主辦單位想讓旅客能更貼近照片故事，特別設置有聲作品說明，旅客可現場掃描QR Code ，聆聽攝影師中英文的隨行心聲，展期至2月24日止。

古素琴表示，采盟免稅店已連續多年以實際行動長期支持機場愛心小鋪的公益團體，今年采盟除捐款外，更希望與這些公益團體合作，藉由台灣知名年輕攝影師的鏡頭，在機場這個平台，讓國際旅客看見台灣公益志業的發展與努力，更希望有更多人加入愛心志業的行列。

采盟表示，4月還將會有陽光基金會與攝影師陳彥奇合作的臉部平權主題攝影巡迴展在桃園機場展出。

(中國時報)