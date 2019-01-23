出國注意 持電子煙入泰恐囚10年
中國時報
林周義／台北報導
寒假是國人旅遊旺季，除謹記避免攜帶豬肉製品回國外，也需留意各國菸品規範，以免受罰破壞遊興。董事基金會彙整出各國菸害防治規定，其中，新加坡完全禁止攜帶免稅菸品入境，只要一根，就會被罰款1萬台幣，攜帶過量恐面臨2年有期徒刑；若把電子煙帶入泰國，則可能面臨最長10年監禁。
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，香港、澳門、澳洲、紐西蘭、新加坡都不得攜帶免稅菸品入境。港、澳只可攜帶19支菸自用，澳、紐則可攜帶50支菸自用；超過而未申報，可罰港幣、澳門幣2000元（約新台幣7960、7642元）；新加坡完全禁止，違規者將被罰款新幣500元（約1.1萬元），攜帶過量恐需面臨最高2年有期徒刑。
電子煙方面，新加坡、泰國、香港、澳門均禁止攜帶入境。在新加坡，只要持有電子煙，最高可罰新幣2000元（約新台幣4.6萬元）、1年以下有期徒刑，或兩者併罰；若攜帶電子煙入境泰國，恐被處以泰銖6800元（約新台幣7000元)，最長10年監禁；香港最高可處港幣5萬元罰款（約20萬元）或監禁6個月。
台北榮總家醫科醫師賴志冠表示，吸菸將提升癌症、心血管疾病、口腔疾病風險，提醒民眾善用戒菸門診。林清麗表示，民眾可善用「戒菸4招」，深呼吸15次、喝1杯冷水、伸展四肢或原地跳躍15次，以及刷牙或洗臉，對抗菸癮。
（吸菸有害健康）
(中國時報)
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