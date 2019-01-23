台大醫院院長難產 被點名2人皆否認獲徵詢

2019年01月23日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

距現任台大醫院院長何弘能卸任不到10天，繼任院長人選遲遲未勾選，傳原定送出余忠仁和江伯倫兩名副院長名單，但日前台大突然發公文，指定院長一職由急診醫學專家、台大醫院副院長陳石池代理，余和江兩名副院長昨日都說自己沒被諮詢過；台大22日則表示，「只要合適，每位醫學院教授，都是可能人選。」

台大昨天舉辦年終記者會，副院長江伯倫出席時直言，並不知道自己「在名單上」，也沒被私下徵詢過，而副院長陳石池是很適合的人選，自己三周前就已對陳石池說應該是他會先代理，因為陳對院務非常熟悉，對管中閔來說，要在短時間內找到對醫務熟悉者，陳最適合，「原本就覺得會是他」。

面對自己從院長接任人選又「落選」，江伯倫笑稱原本就不知道自己有在名單上，至於是否期待能成為院長接任人選？他說：「順其自然」就好。

另一名院長人選余忠仁面對詢問也表示，自己根本沒有被徵詢過，也是「看報紙才知道」，不過同事都很期待陳儘快就任，才能協助院務穩定。

台灣大學昨日聲明指出，管中閔校長1月8日甫上任，對學校相關事務尚在多方徵詢瞭解，有關台大醫院院長人選依「國立台灣大學醫學院附設醫院分院組織規程」規定，只要合適，每位醫學院教授都是可能人選。因現任台大醫院院長何弘能屆齡依法於2月1日退休，考量台大醫院院務推動的延續性，由現任副院長陳石池代理至7月底。

即將卸任的何弘能昨天表示，自己在醫界服務已經超過30年，在婦產科接生新生兒超過2000名之後，就沒在計算了，退休後想要先陪陪孫子，暫時還沒有其他打算。

(中國時報)