慘 手機去年銷量 跌破700萬台

2019年01月23日 04:11 中國時報 黃琮淵／台北報導

「499之亂」推波助瀾，根據最新出爐的台灣市場智慧型手機銷售統計，去年整體銷售量660萬台，不只跌破700萬台，較2017年的732萬支衰退近1成，平均下來每月賣不到60萬台，更反映出國人換機頻率不只大幅拉長，靠蘋果新機救買氣的「不敗神話」也破滅。

曇花一現 蘋果神話破滅

一般來說，寒暑假都是手機銷售旺季，不過去年5月掀起「499之亂」，電信三雄火拚499元吃到飽，不只壓低了每用戶平均收入（ARPU），許多用戶更是解約改辦單門號，讓原本暢旺的手機銷售市場，瞬間冷掉。

根據統計，「499之亂」後的6月是去年智慧型手機的銷售低潮，單月銷售僅45萬台，相較過往月平均60萬台水準少了25％，連帶影響7、8月買氣旺季不旺，許多民眾則把改辦499單門號省下的錢，等著買iPhone單機。

沒想到的是，新款iPhone XR、XS創新程度不如預期，加上價格偏高，果粉「點火」的效果曇花一現，10月總市場衝到64萬台後，11月就下滑到61.8萬台，12月更跌破60萬台大關，僅57.8萬台，不敗神話正式破滅。

台灣大哥大資深副總谷元宏指出，雖然蘋果1口氣推出3款iPhone，但這一代是賣最不好的，銷量不如預期，即便新年促銷專案降價4000元，推出後銷量有些微起色，但也不持久，手機銷售今年絕對是很艱苦的一年。

旺季不旺 低價單辦門號

就怕iPhone買氣不振，拖垮農曆年前的銷售旺季，各家電信業者近期再度啟動第二波，像是遠傳力推iPhone限時加碼優惠，不綁約、直接到直營門市購買iPhone XS Max的256G版本，單機現降4,000元，創下歷年先例。

台灣之星資深副總朱曉幸分析，手機功能和價錢差異近年來逐漸縮減，對消費者吸引力漸少，有些人算一算，乾脆單辦門號，需要的時候再買單機就好，可以預見未來單門號銷售比重只會愈來愈高，高資費會更難推。

通路業者認為，「單門號的用戶，不會回來了！」因499合約至少30個月，講直接一點，未來兩年內沒有被迫換機的壓力，除非手機真的快壞了，否則主動換機意願不高。

(中國時報)