王文淵只盼兩岸關係別惡化

2019年01月23日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

台塑四寶尾牙昨（22）日由台塑化打頭陣，台塑集團總裁王文淵說，新年「沒有新願望」，由於兩岸問題和陸美貿易戰因素，對景氣仍是「悲觀」。他坦言，希望兩岸關係至少不要惡化，為了「生活」，不需要那麼「尖銳」，且如果大陸情況不好，對台灣影響會很大。

王文淵認為，陸美貿易戰難解決，企業要做長期抗戰已「不是要不要的問題」，恐是不得不抗戰。他表示，集團對此沒有策略，只能自力更生，也因此現在整個企業進行轉型：人工智慧從去年4月開始推動，從當時沒有一個人懂AI，到現在同時很多案在進行，例如運用於柴油的控制上，效果不錯，一年能增加1億多元效益，後續全企業都推動。

台塑化董事長陳寶郎致詞時表示，受到原油價格第4季崩跌約4成影響，台塑化2018年前3季比前一年同期更好，但第4季就不如理想，全年營收努力維持在7,686億元，稅前盈餘749億元，EPS會稍微低。

陳寶郎指出，未來一年因貿易戰變數，將影響油品及石化需求，要戰戰兢兢面對國際上經濟和貿易的變化，希望今年平安順利，度過國際衝擊，尋求更好表現。投資部分，目前都穩定進行中，美國路州石化園區預計在5、6月會開始做現場前置作業，開工保證安全、環保。

至於台廠遷徙潮，王文淵指出，因大陸人力成本變高，「遷移」很早就發生；但台灣人力成本也不低，三次加工廠很可能去東南亞，或膽子大的到非洲去。不過，上游石化業者會跟著走嗎？王文淵認為目前「應該不會」。

(中國時報)