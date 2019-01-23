華為領軍 第2勢力陸廠崛起
愈禁愈旺？蔡政府封殺華為手機，不過數據會說話，華為、OPPO、小米及SUGAR等陸廠手機四強，合計市占率達20.5％，不只超越台廠的宏達電、華碩加總、連三星都不是對手，已是僅次於蘋果的手機品牌第2大勢力。
台灣手機市場急凍，蘋果iPhone在銷量、銷售額、單機都拿第一，但新機效應大不如前，反倒是以華為領軍的陸廠勢力逐漸興起，前10大品牌就拿下了4名，民眾的消費心態更從過去排斥轉向接受，出現明顯變化。
觀察去年12月銷售統計，蘋果、三星分居冠亞軍，分別拿下28.3％、18.8％市占率，第3名後就低於10％，第3名的華碩為9.7％，陸廠的OPPO、華為、小米、SUGAR分別為9％、5.3％、4.1％及2.1％，累計為20.5％。
其中以華為最受注目，就在蔡政府宣布工研院等單位禁用華為手機，上周六舉辦旗艦新機HUAWEI Mate20 X首賣，微風南山的旗艦店外擠滿人潮，比發表iPhone新機時更壯觀，有網友驚訝表示「怎麼越禁卻賣的更好？」
通路業者指出，陸廠興起有兩大因素，一是蘋果創新不夠，安卓陣營有機可乘，華為、OPPO等品牌這幾年訴求明確，有的主打自拍、有的主打高科技，經過口耳相傳，慢慢地打開市場，心態也從過去的不用陸廠，轉變為願意看看、也願意使用。
其次，代表台灣的宏達電、華碩這幾年產品較弱，民眾想支持國產品牌也沒機會，自然轉向他牌，給了陸廠很好切入點，陸廠手機在台市占接受度提高，已是趨勢。
(中國時報)
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