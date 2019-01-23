工研院下修 4大製造業產值
受陸美貿易摩擦，資誠昨發布《第22屆全球企業領袖調查報告》，全球看壞今年景氣CEO暴增6倍，而受陸美貿易影響市場需求，工研院IEK昨下修2019年台灣製造業景氣成長率到1.58%，較上季預測少1.63個百分點。工研院提醒，今年外銷出口動能欠佳，內需是否能適時承接補上，將影響台灣製造業前景的重點。
資誠調查《報告》發現，29％的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年5％飆升，悲觀增幅創下歷年新高。主因是美國財政刺激政策的退場及日趨緊張的貿易局勢。
而工研院根據IEKCQM預測團隊分析，2019年台灣製造業產值為19.56兆元，成長率1.58%。主因也是陸美貿易紛爭影響全球經貿成長動能，台灣製造業外銷也受波及，讓整體需求預估轉為保守；而景氣趨緩也連帶造成原物料商品價格走跌，限縮我製造業產值成長空間。
細究製造業四大業別，成長預測都下修。金屬機電業因今年全球粗鋼需求成長放緩，不利台灣機械設備出口表現，IEKCQM預測產值年增1.15%，較上季預測下修0.92百分點。
資訊電子業受到智慧型手機銷售不振影響，估年增2.2%，下修0.9個百分點。化學工業雖因油價回落，全球對化學工業產品需求減弱，下修4.12個百分點最多。民生工業雖因國內消費信心處相對低檔，但今年減稅措施上路，政府擬規劃推出刺激內需措施，估計可年增1.87%，僅較上次少0.03個百分點，幾無變動。
(中國時報)
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