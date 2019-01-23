5＋2產業徵才 年後五都啟動
5+2徵才年後啟動！經濟部預計農曆年後首次舉辦「5+2產業徵才博覽會」，從3月起陸續在桃園、高雄、台北、台南、台中五都設攤求才，預計每場有100家參與，名額估計有數千名。屆時會有指標性廠商加入，求才類別以軟硬體工程師為主。
一方面為協助5+2產業尋找專業與技術人才，一方面5加2產業創新推動2年，配合成果展出，經濟部乃第一次舉辦以「5+2產業」為主軸的徵才。
政府主打「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、外加「新農業」及「循環經濟」為5+2產業創新計畫，為驅動台灣下世代產業成長核心，因此需才也孔急。
經濟部表示，根據人力銀行統計，2018年5加2產業平均每月有8323家刊登職缺，需求量5萬6500人，其中專業人才占56.7%。根據經濟部產業專業人才需求推估調查，像亞洲‧矽谷息相關的通訊暨物聯網裝置與設備產業，每年新增需求數就有5000人。
工業局表示，徵才範圍有硬體類人才，如電路設計工程師、機構設計工程師等。因應物聯網興起，跨業整合為新趨勢，軟體整合開發工程師需求也提升。
至於博覽會地點，工業局解釋，並不是只鎖定五都，是以產業聚落主體思考，例如桃園有亞洲矽谷、台中有智慧機械、台南有綠能科技，才在這些地方辦理。
經濟部表示，導入智慧製造的機械產業，2017年的產值已經突破1兆元，帶動了航太、物聯網，以及醫材的製造水準；預期台灣智慧機械產業年複合成長率將達5%以上，預計2025年時台灣在全球物聯網市占率能達5%以上，整體5加2產業未來將進一步邁入發展高峰期。
(中國時報)
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