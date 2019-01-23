中信文薈館 志工服務有成

2019年01月23日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託文薈館以打造臺灣最佳金融教育園地為目標，成立志工隊以來，投注豐富資源於志工服務環境之建置，鼓勵企業員工積極參與，昨日獲頒「107年臺北市政府文化類志願服務運用團隊推展志願服務工作評鑑」優等獎，為首家獲此獎項的金融文史館。

獎項由臺北市文化局長蔡宗雄頒發、中國信託商業銀行人力資源管理部副總經理李佳樺代表領獎，李佳樺表示，希望透過文薈館讓民眾了解正確的金融觀念和理財知識，更感謝文薈館志工願意一同奉獻時間和經驗，和文薈館一起耕耘成長。

文薈館於2016年9月開始招募志工隊，落實以人為本的經營理念、提供志工金融及藝術等多元學習課程、發揚We are family品牌精神落實感動文化等三大策略，凝聚志工向心力與活力，讓有心服務的志工產生歸屬感。因志工夥伴的共同投入，協助活動教學及導覽，提供有溫度的服務維持參觀品質，讓文薈館獲得好評。

為呈現中國信託逾半世紀以來與臺灣經濟發展之成長軌跡，中國信託銀行2014年12月於中國信託金融園區成立文薈館，展場劃分為9大區，運用多媒體的互動科技、身歷其境的遊戲體驗，帶領參觀者了解臺灣各時期金融與生活樣貌的轉變。

對外開放參觀的文薈館，不僅免費提供金融教育課程，亦經常規劃金融教育特展、量身設計適合幼稚園到成人的活動，同時是臺灣首家開放假日參觀的企業型金融文史館，截至2018年12月底，累積入館人次超過23萬人。

為持續推廣金融知識及文化教育，文薈館將推出微型策展，打造以金融教育為主題的行動教具車－「錢進世界行動車」，突破傳統文物策展的框架，讓大人小孩可以看到遠古時代的貝殼錢、石頭貨幣，還有海灘貨幣等不同時代錢幣的形式和樣貌，更設計新奇有趣的闖關遊戲，帶領親子探索錢幣文化。

(中國時報)