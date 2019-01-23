陸偽造身分證 檢調查無案例

2019年01月23日 04:11 中國時報 張理國 、 林郁平 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

內政部今天針對身分證偽造提出「看一看」、「轉一轉」、「摸一摸」等3招，民眾可透光觀察身分證是否有明暗層次分明之玉山、內政部部徽及台灣水印，簡單快速辨別身分證真偽。圖為安全線對照。（內政部提供）

媒體頭版報導中國製偽造身分證竄台，技術幾可亂真，引發社會恐慌，內政部次長陳宗彥昨出面澄清，近期檢調僅發現有一件，事實上，身分證偽造的情況非常少，民眾可以安心使用。

不過，檢方、調查局、刑事局昨卻打臉內政部說法，表示並沒有相關案例，不知內政部說法從何而來。刑事局指出，身分證偽造案，只看到一個賣家在販賣防偽紙，卻未公布詳細案情，或兩者間是否有關連性。

內政部滅火 個案講不清

《自由時報》報導，大陸製偽造身分證竄台，擾亂治安及金融秩序，報導並提及淘寶網上出現防偽紙、變色油墨商品，已經引發許多民眾擔憂，內政部火速澄清，個案僅個位數、一件，並非媒體形容的狀況。

陳宗彥表示，現行身分證有超過20種防偽機制，相信嚴格把關的身分證絕對安全，他看過偽造的證件，與真的身分證對照，外觀非常粗糙，包括字體大小等等，可以很明顯的判斷偽造跟真實身分證的差異，真實身分證細緻度非常高，偽造的肉眼一看就可以明顯判斷出來。

對於在台的偽造身分證是否來自大陸，陳宗彥先是說，「在淘寶網上面我們有看到」，但他接著又說，淘寶販售的身分證與檢方查獲的是否相同，目前並不確定，由於未實際取得淘寶上的物品，所以也不清楚。

蔡政府打擊假訊息不遺餘力，但內政部昨僅澄清身分證可以安心使用，絕口未對自由時報提及「不實報導」及誇大「假訊息」等字眼。

看、轉、摸 3招辨真偽

為了避免假身分證訊息引起不必要的困擾，內政部還提醒民眾，可用「看、轉、摸」3招簡單快速辨別真偽。包括透光觀察身分證是否有明暗層次分明的玉山、內政部部徽及台灣水印；輕轉身分證，可以看到照片下方透明視覺變化裝置有放射狀漸層變化的台灣圖案；也可用手指觸摸身分證正面內政部印信圖案右側的「透明台灣外形輪廓圖案」，會有凸起感；除此之外，內政部也示範，利用紫光燈照射，身分證上出現有清晰的蝴蝶印記。

警政署指示刑事局調集科技偵查人才，成立「假訊息查處小組」，刑事局昨也表示，近期非洲豬瘟的防疫工作如臨大敵，已主動查處張貼花蓮死豬照片等案件。不過，對於假身分竄台的假消息，是否比照辦理徹查，未表示任何意見。

(中國時報)