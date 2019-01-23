自製假訊息 自家人打臉
《自由時報》昨獨家報導大陸製「偽身分證」竄台，引發關注。內政部在第一時間澄清，近期偽造身分證僅有一件；但是檢調說，並未查獲，真相到底為何?到底哪一個是真訊息?
這則偽造身分證的副標「擬真程度極高，疑有中國情治單位介入」。意指大陸有計畫性的透過假身分證意圖擾亂台灣治安、金融秩序，但內政部說，近期只發現一宗偽造身分證，但不知道是否為大陸產製。
媒體追問檢調，但對於綠媒的報導，檢調單位並未證實，反而說不知道內政部消息從何而來。像這樣的情形，如果依照行政院過去對「惡、假、害」假訊息處理指導原則，明明沒有的事要說成有，或者僅有一件，卻說成流竄全台，鐵定立馬進入「澄清專區」，哪裡會捨不得責罵，不敢苛責這件假訊息？
「恐共症」跟「去蔣化」向來是蔡政府政治操作兩大指導原則，兩大症頭並非互相關聯的「併發症」，但昨天卻同時發作。在「恐共症」方面，媒體的大篇幅報導，讓許多民眾深信，已有大批的大陸偽造身分證在台四處流竄，而且技術「幾可亂真」，民眾再怎麼小心，也難敵大陸情治單位的先進技術，而蔡政府的處置，似乎是讓大事化小，不論真偽，自已人就可相安無事的當做一日新聞，畢竟「陷害中共」，算是有功於朝廷，連「微罪不舉」都及不上。
(中國時報)
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