善用旅平險 新春安心趴趴走

2019年01月23日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

農曆新年即將到來，許多人準備返鄉與家人團圓，新春假期除了拜訪許久未見的親戚朋友，也有許多民眾會善用連假加特休，帶家人來一場國外旅遊，用好心情迎接新一年。

然而無論是國內出遊或是國外旅行，可能發生意想不到的事故，例如返鄉過程中可能因疲勞駕駛或其他外在環境因素導致意外事故產生，出國放鬆也可能因水土不服而發生相關醫療需求。中國人壽建議民眾，在出發前除了打包好行李，也要做好完整的保險規劃，並善用旅行平安保險(下稱旅平險)，讓出遊更有保障，新的一年更加安心精彩。

目前民眾在出國旅遊時多半已有投保旅平險的觀念，卻容易忽略國內旅行的風險，以致無法建構更完善的保障。旅平險怎麼投保最周全，中國人壽提供三個投保訣竅：保障完整、保額充足、海外急難救助，讓旅行全程更安心。

中國人壽建議民眾可在平日就加入「中國人壽旅行平安保險卡安心專案」(以下稱中國人壽卡安心專案)會員，只要年滿20歲以上具中華民國國籍即可申辦，配偶與直系親屬可同享專案費率。之後只要在旅行出發前一小時，撥打免付費電話，即可投保，投保成功後，中國人壽立即簡訊通知並發送電子帳單。此外，若民眾投保「中國人壽卡安心專案」計劃六，在海外醫療費用部分，會視旅遊目的地自動調整海外突發疾病門(急)診醫療保險金及海外突發疾病住院醫療保險金限額倍數為美加3倍、日紐澳歐1.5倍，讓旅行更安心。

(中國時報)