瑞興銀行領外幣 免收匯差手續費
中國時報
郭隆富／台北報導
年節將至，瑞興銀行自即日起推出「瑞興大三元外幣優惠專案」，凡來行開立外幣帳戶並開啟網銀功能之客戶，即可享全年度每日等值二千美元額度內、不限次數提領外幣現鈔均免收匯差手續費之優惠。
瑞興銀行國外部經理吳元芳指出，許多人往往到了出國前才想到要兌換外幣，如此一來很容易錯過最佳換匯時機。「瑞興大三元外幣優惠專案」提供客戶全年度不限次數提領美元、日圓與人民幣現鈔免收匯差手續費之優惠，對於出國次數頻繁之商務人士以及背包客族群而言，均可透過網路隨時關注匯率變化，趁著相對低檔之價格，即時以銀行手機理財服務APP購入外幣，待出發前再提領現鈔即可，長期下來可省下相當可觀之匯差與手續費費用。同時還能賺取外幣存款利息，以現階段活存利率來看美元有0.48%，人民幣則有0.35%，若以長期來看，美元及人民幣一年期定存利率目前皆達2%以上之水準」。
現在只要到瑞興銀行開立或持有瑞興銀外幣帳戶，且同時開啟網銀功能之客戶，即可同樣享有外幣提領免匯差手續費之優惠待遇！瑞興大三元外幣現鈔提領免手續費優惠專案目前僅適用於美元、日圓、人民幣三種市場主要流通貨幣，每日免費提領額度為等值二千美元，全年度不限次數提領，未來將不排除作為瑞興長期發展之特色商品，持續提供客戶更優質之外匯服務。欲了解「瑞興大三元外幣優惠專案」商品詳細內容請洽瑞興銀行官網www.taipeistarbank.com.tw及各分行理財專員，或撥0800-818-101洽客服專員。
(中國時報)
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