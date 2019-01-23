期貨交易量 再創歷史新高

2019年01月23日 04:11 中國時報 梁仕昌／台北報導

期交所董事長許虞哲日前於歲末記者聯誼會中展望新年新目標，並提及107年臺灣期貨市場交易量再創歷史新高，首次突破3億口，108年持續推動各項商品制度開創期貨新局。

臺灣期貨市場107年交易量達到3億808萬3,576口，日均量為124萬7,302口，分別較106年成長15.95%及15.48%，為臺灣期貨市場年度交易量首次突破3億口大關。

期交所偕同期貨公會積極爭取下，財政部於107年底取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，並經行政院核定，自108年1月1日起，股價類期貨交易稅率為10萬分之2，為期貨市場提供良好發展環境。臺灣期貨市場在邁向下一個20年之際，期交所於既有利基之上，將帶領臺灣期貨市場邁向下一個里程。

(中國時報)