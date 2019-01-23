臺銀人壽尚貼心 保單借款更方便

2019年01月23日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

農曆春節將至，相信許多保戶都有短期資金需求，別煩惱！臺銀人壽為加強服務保戶，解決保戶籌措資金的煩惱，提供保戶資金靈活運用管道-保單借款(含ATM保單借款)，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款及可隨借隨還等多項優點。

保戶可透過業務員，或直接向臺銀人壽全國各服務櫃台洽詢辦理，一般保單借款當天或最慢三天就會撥款到保戶指定帳戶。

另外，春節前夕欲申請一般保單借款的保戶，可提前於108年2月1日上午前完成申辦作業，臺銀人壽將急件辦理，務求順利於年前撥款，另尚未申請ATM保單借款保戶請於108年1月25日上午前完成申辦作業，可於年前收到專用虛擬帳號，協助保戶妥善規劃春節假期資金運用。

臺銀人壽提醒保戶，為避免因未償還而累計的保險單借款本息超過保單價值準備金，導致保險契約失效停止，因此在借款期間，仍請隨時留意保單有效性，以確保權益。

臺銀人壽一直秉持「以客為尊」的理念，不斷開發、創新便利保戶的服務措施，未來將持續秉持穩健經營的理念，提供保戶更優質、更完整的服務內容。免付費客服專線0800-011-966，或至臺銀人壽全球資訊網http://www.twfhclife.com.tw均可查詢。

(中國時報)