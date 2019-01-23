雞蛋日缺100萬顆 政院促增產

2019年01月23日 04:11 中國時報 張理國 、 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

春節將至，多項民生物價調漲，其中，零售蛋價每斤高達50多元，且經常一蛋難求，行政院副院長陳其邁昨主持「穩定物價小組」會議，要求各部會嚴密監控農漁畜商品價格，行政院發言人Kolas Yotaka表示，台灣近期每天供應量短缺100萬顆，對此農委會已協調蛋農增產。

憂豬價崩盤 擬收購調節

此外，非洲豬瘟疫情尚未進入台灣，豬肉市場卻已受到影響，買氣趨緩。為避免養豬業者「恐慌性出豬」使豬價崩盤，農委會擬針對廚餘飼養的黑豬祭出早收措施，收購超產的豬肉冷凍庫存，調節市場價格。

蘇內閣力拚有感施政，陳其邁說，民眾對於民生商品價格變動感受深刻，「近來民生價格上漲，恐加重民眾生活負擔」，相關部會應確實掌握物價變動情勢，特別是近期媒體報導餐飲連鎖店漲價訊息，公平會等應持續訪查；政府絕不允許因基本工資調漲而藉機哄抬物價，請相關單位務必針對價格調漲原因進行瞭解與訪查。

餐飲價格漲 公平會查處

陳其邁說，主計總處預測今年消費者物價（CPI）年增率0.96％，低於去年年增率1.35％，整體物價可望維持平穩。

對於外食價格，陳其邁也說，公平會應持續關注餐飲業者調漲價格情形，如有違反公平法具體事證，應立即依法查處，餐飲業者若為反映營運成本而調漲價格，屬於市場機制，但外食費攸關民眾生計，請相關部會持續關注後續情勢，以維護消費者權益。

交通票價方面，陳其邁表示，國道客運業者長期在票價上限內調漲價格，並無涉及基本運費調整，但交通部仍應密切注意後續發展，掌握最新狀況，適時進行協調。

一蛋難求 老母雞緩淘汰

家家戶戶必備的雞蛋已持續近兩周上漲，零售價格每台斤飆破50元，媽媽們看著空蕩蕩的蛋籃，望眼欲穿。雞蛋價格變動，行政院副院長陳其邁也不敢小覷，在穩定物價小組會議中當場指示農委會，持續監控並協調蛋商工會調度雞蛋產銷，穩定節前雞蛋供應量及價格，供應國人所需。

Kolas說，全國雞蛋每日需求2100萬顆，但目前產量為2000萬顆，也就是短缺100萬顆。農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，已請蛋農延緩淘汰老母雞，補充生產量，並請蛋商協助調度雞蛋。

(中國時報)