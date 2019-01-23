幸福公路App 路況旅遊全都露
交通部公路總局整合交控中心道路資訊，開發「幸福公路App」，提供人性化設計，使用者只要開啟定位與語音播報功能，就可以接收路況資訊，使用者上路前調整行車路線，可避開塞車，讓行程變得更有效率，系統日前已上線服務，民眾可免費下載。
公總指出，幸福公路App可提供用路人「即時、有效、在地」的路況資訊，導入動態虛擬資訊看板（DVCMS）概念，實現路上看不到實體資訊看板，卻又處處是資訊看板，每位使用者的手機就是個人化的行動內容管理系統，用戶走到哪，路況資訊跟隨著播到哪。
公路總局副總工程司李忠璋指出，該App透過全台灣5個區域交控中心，24小時運作的道路交通資訊提供訊息，各交控中心會隨時蒐集路況，包括事故、事件、壅塞等，即時標註在App地圖上，當使用者行經該地區，系統會自動提醒該區路況。
李忠璋說，幸福公路App不只有公路資訊，而是結合公路、國道、國道替代道路、縣市路況、連假疏運路段、省道防災資料、大客車禁行路段、天氣與景點資訊等。首頁的「即時路況」，提供使用者所在位置附近的各種路況資訊，甚至能連結各縣市的攝影機，查看當地路況。
如果想探索省道沿線私藏祕境，近距離感受人文與地景氣氛，幸福公路App也提供相關訊息。以台18線為例，很多公路人才知道的隱藏景點，都會設定在App裡面，當用戶開啟定位及語音功能，行經祕境時，系統就會出聲提示，免得駕駛「咻」一下錯過美景。
公路總局同步推出吉祥物「幸福公鹿」，在App中以語言、表情與肢體動作與使用者互動，提醒使用者注意事項及導引熟悉系統功能，後續還有許多互動等著民眾去發掘。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。