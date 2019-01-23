幸福公路App 路況旅遊全都露

2019年01月23日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部公路總局整合交控中心道路資訊，開發「幸福公路App」，提供人性化設計，使用者只要開啟定位與語音播報功能，就可以接收路況資訊，使用者上路前調整行車路線，可避開塞車，讓行程變得更有效率，系統日前已上線服務，民眾可免費下載。

公總指出，幸福公路App可提供用路人「即時、有效、在地」的路況資訊，導入動態虛擬資訊看板（DVCMS）概念，實現路上看不到實體資訊看板，卻又處處是資訊看板，每位使用者的手機就是個人化的行動內容管理系統，用戶走到哪，路況資訊跟隨著播到哪。

公路總局副總工程司李忠璋指出，該App透過全台灣5個區域交控中心，24小時運作的道路交通資訊提供訊息，各交控中心會隨時蒐集路況，包括事故、事件、壅塞等，即時標註在App地圖上，當使用者行經該地區，系統會自動提醒該區路況。

李忠璋說，幸福公路App不只有公路資訊，而是結合公路、國道、國道替代道路、縣市路況、連假疏運路段、省道防災資料、大客車禁行路段、天氣與景點資訊等。首頁的「即時路況」，提供使用者所在位置附近的各種路況資訊，甚至能連結各縣市的攝影機，查看當地路況。

如果想探索省道沿線私藏祕境，近距離感受人文與地景氣氛，幸福公路App也提供相關訊息。以台18線為例，很多公路人才知道的隱藏景點，都會設定在App裡面，當用戶開啟定位及語音功能，行經祕境時，系統就會出聲提示，免得駕駛「咻」一下錯過美景。

公路總局同步推出吉祥物「幸福公鹿」，在App中以語言、表情與肢體動作與使用者互動，提醒使用者注意事項及導引熟悉系統功能，後續還有許多互動等著民眾去發掘。

(中國時報)