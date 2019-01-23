台鐵測試喊安啦 勞檢就9項違規
交通部台鐵局為增加運能，常會在連假期間販售東部幹線新自強號的無座位票，今年春節連假也會在2月1日、2日、9日、10日4天開賣，每天每班車限量發售120張無座位票，因普悠瑪事件發生後，外界質疑其安全問題。台鐵日前進行載重安全性測試，結果顯示安全無虞，傾斜系統測試、軔機性能、彎道行駛、車速及加速度都沒有問題。
不過，勞動部長許銘春昨日到台鐵七堵調車場進行春安勞動檢查抽查，發現台鐵仍有未給加班費、超時工作、七堵機務段勞工超過30人以上等3項勞動條件違規，除移送主管機關基隆市政府處理外，現場也開出12萬元罰鍰；另堆高機駕駛離開位置時，未拉起手煞車；機械工場電壓600伏特以下電氣設備前方，沒有80公分以上的水平工作空間；冷氣維修室的高壓氣體鋼瓶沒有護蓋等有6項違反職業安全衛生設施規則，除通知台鐵要改善之外，也罰了12萬元 。
去年10月底發生普悠瑪列車翻覆事件，造成多起傷亡，外界也開始檢視普悠瑪列車的安全性。外界擔心，普悠瑪列車多賣站票，恐會影響載重，導致翻車。
台鐵表示，去年12月17日進行測試，普悠瑪號372名座位票全滿，120名站票也站滿，測試項目包括傾斜系統測試、軔機性能、彎道行駛、車速及加速度。
台鐵表示，測試過程中由ATP（列車自動保護系統）紀錄，結果發現以上項目皆合格，且緊急制動距離、常用緊軔試驗及加速度性能，均符合規範規定。其測試是委由第三人獨立公正（IV&V）執行驗證、認證及測試工作，經135項嚴謹檢驗出具安全證明，運轉安全性沒有問題。根據試運轉的TCMS（列車控制及監控系統）畫面，運轉一切正常，傾斜系統在彎道行駛時，都能依照要求角度執行傾斜動作。
(中國時報)
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