私校撤限年升等 改不發年終
近日文化大學修改教師聘任規定，民國96年後聘任的講師和助理教授6年內若未升等不需解聘，而是改為不能領年終獎金、不能晉薪等。對此相關教師工會團體認為，雖然教師不必再受到解聘的威脅，但是其他內規都還在，「制度本身就不合理，改為不解聘只是改革成功了一半。」
文化大學15日函文給校內各學術、行政單位，表示將修改教師聘任服務辦法，民國96年後聘任的講師和助理教授，6年內若未升等者，第7年起1年1聘，且維持原薪俸不晉級，不發給年終獎金，不得超支鐘點及要求減授鐘點，校方可不同意教師申請校外兼職兼課。
相較於過去講師及助理教授6年未升等、副教授8年未升等即解聘的嚴苛要求，新規定已經和緩許多。校方解釋這是因為教育部來函，指大學依大學法第19條將教師限期升等納入不續聘事由，仍應符合教師法相關規定，所以學校將不續聘改為限縮權利。
一位校內人士表示，新規定裡不得領年終比較「大條」，因為文化大學年終獎金是1個月；改為1年1聘也埋了伏筆，等於每年都要三級三審，壓力很大，其實算變相被解聘。
台灣各大專校院約從2006年陸續加入限年升等條款，但私校工會理事長尤榮輝表示，私校教師是否升等是透過不民主的教評會控制，有很大爭議。
高教工會祕書長陳政亮表示，工會爭取多年，最高行政法院都判教育部敗訴，教育部只好發函給學校，現在各校慢慢廢除不續聘，算是工會成功了一半，但是各校內規都還在，還需要努力。
(中國時報)
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