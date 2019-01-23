牛樟身世密碼 中研院解碼定序
我國特有國寶級喬木「牛樟」，不但是上等木材，可提煉芳香精油，更能培養俗稱「森林紅寶石」的牛樟芝，然而這樣的森林珍寶，卻因大量盜採而瀕臨絕種，中研院研究團隊解碼牛樟基因體定序，並釐清其演化地位，研究成果可望強化牛樟的復育，研究論文已於1月9日發表於國際期刊《自然植物》（Nature Plants）。
牛樟是我國特有的闊葉五木之一，主要生長在海拔450至2000公尺的潮溼多霧森林，直徑可超過2公尺，樹齡達千年以上，在台灣是非常珍貴的原生常綠大喬木。
中研院生物多樣性研究中心特聘研究員趙淑妙，長期投入植物演化及基因定序，本次與比較基因體學出身的蔡怡陞合作，一同克服牛樟複雜的基因體定序與註解，找出其將近2萬8000個全數基因。
趙淑妙說，這些基因資料有如牛樟的身世密碼，透過基因體比對，可幫牛樟「滴血認清」，根據演化地位畫出族譜，找到牛樟的系譜。未來，除可將牛樟芳香、抗腐及抗蟲的基因開發應用之外，亦可如人類「臍帶血」技術一般，進一步用於牛樟及其親緣植物的疾病治療，對牛樟的遺傳資源保育，有直接的幫助。
近年牛樟數量減少，其實不只是人為因素，研究團隊在深入分析演化的時間軸後發現，牛樟族群持續且穩定地縮減情形，竟可追溯至9百萬年前，蔡怡陞推測，近期牛樟野生族群的消失，雖與近半世紀來的盜伐有關，然其本身遺傳的多樣性，極可能一早就被台灣的複雜地質變動所影響。
趙淑妙解釋，大自然的物種之間往往「一物剋一物」，即在天然情況下，牛樟芝菌絲只會感染，並寄生於牛樟的樹幹，造成牛樟木心材腐爛，而牛樟木材又因有獨特的芳香且耐腐、抗蟲，常用作高級家俱及木刻藝品。如今，因為人類大量盜採，天然的牛樟已十分罕見，被列為一級保育樹種。
(中國時報)
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