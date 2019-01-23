俄客機遭劫 嫌犯被逮乘客平安
俄媒發布嫌犯41歲的帕維爾‧沙波瓦洛夫的照片。（摘自RT）
俄羅斯航空公司22日一架從西伯利亞飛往莫斯科的客機被酒醉男性乘客劫持。目前客機已經降落在俄國中部，人員安全，而41歲劫機嫌犯帕維爾·沙波瓦洛夫已被逮捕。另外，俄國一架圖-22M3超音速轟炸機遇上突發暴風雪以致緊急迫降失敗，墜毀在該國西北部，導致2死2傷。
客機緊急降落俄中部
俄羅斯航空（Aeroflot）SU1515次航班22日原定從西伯利亞城市蘇爾庫特飛往莫斯科。當日下午2時55分起飛，但是飛到尤戈爾斯克就掉頭返航。這架波音737客機上共有76人，包括69名乘客和7名機組人員。
俄國媒體報導，客機飛行期間一名乘客數次試圖闖進駕駛艙，宣稱自己有武器，要求機長改飛到阿富汗，並透過空管部門將要求傳達到地面。其後俄羅斯航空公司確認，客機緊急降落在俄羅斯中部的漢特-曼西斯克市（Khanty-Mansiysk），距離莫斯科約240公里。
男子曾多次酗酒被拘留
塔斯社指出，執法人員已經控制41歲劫機嫌犯帕維爾·沙波瓦洛夫，並證實他未持武器。據稱他「長期患有精神疾病，之前有多項犯罪記錄」，另有消息人士透露，他曾多次因酗酒而被拘留。俄媒報導，事發時該名男子呈醉酒狀態。
此外，俄國國防部表示，圖-22M3轟炸機未承載武器。它結束例行訓練後，遇到驟然下降的暴風雪，試圖迫降莫曼斯克地區奧列涅戈爾斯克市附近的空軍基地，但不幸失敗墜毀，現場發生火災。
轟炸機迫降失敗 2死2傷
轟炸機墜毀導致機上2人死亡，另有2人受傷，已送到醫院救治。消息人士指出，生還者是轟炸機的指揮官和領航員，副駕駛和技術員在事故中身亡。
俄國國防部指出，轟炸機遇上的暴風相當罕見。因為這種暴風只會發生在北極地區，幾乎不可能預測而且發展非常迅速。
(中國時報)
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