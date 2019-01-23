汪洋強調 不為各式台獨留空間
大陸「2019年對台工作會議」22日在北京舉行，大陸全國政協主席汪洋除重申「習五條」、堅持「和平統一、一國兩制」方針，還強調，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。對照去年，今年的會議在對反對台獨的提法、召開天數、及主席台人員，都略有不同。
2019年對台工作會議與上年相較，主要差別有三。一是提法，汪洋昨重申中共總書記習近平2日在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會的講法：「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。
2018年提法是：「堅決反對和遏制任何形式的『台獨』分裂。」此外，去年汪洋有提「推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合」，今年新聞通稿也未出現。
二是主席台人員不同。2018年因政協主席俞正聲已在中共19大卸任，改由時任國務院副總理汪洋出席講話、時任國務委員楊潔篪主持，成員還有時任國台辦主任張志軍與排名第一的副主任劉結一。
今年主席台同樣4位，成員是全國政協主席汪洋、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員王毅與國台辦主任劉結一。
三是天數，去年是在2月1日、2日召開，共召開兩天，今年則恢復召開一天就落幕。
新華社報導，汪洋指出，2019年台海形勢更加複雜嚴峻。要把思想認識統一到黨中央對形勢的科學判斷上來，把工作聚焦到黨中央對台工作大政方針和決策部署上來。
汪洋除重申要堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，推動兩岸關係和平發展；還強調，要堅決維護國家主權和領土完整，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。
此外，汪洋說，「要深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸交流合作，全面落實惠及台灣同胞的政策措施」。要繼續拓寬兩岸青年交流管道，為台灣青年來大陸學習、就業、創業、交流提供更多機會、創造更好條件。
(中國時報)
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