安倍會普丁 再探雙方協議點
日本首相安倍晉三22日與俄羅斯總統普丁在莫斯科舉行高峰會談，包括安倍第1次執政在內，這次是兩人舉行的第25次日俄峰會。俄羅斯在會談前態度強硬，喊話要日本承認北方四島為俄方領土的事實，儘管如此，安倍仍踏上訪俄之旅，並強調有必要加強兩國關係，將頑強地探索雙方可能接受的協議點。
安倍在會談前表示，「去年對日俄關係而言是有轉機的1年，期盼在彼此的合作、努力之下，今年成為日俄兩國的飛躍之年。」普丁則表示，「我們的會談將是定期的，很高興能針對兩國關係及區域問題交換意見。」
安倍與普丁去年11月在會談中，同意以《日蘇共同宣言》為基礎，加速締結和平條約的談判。日本政府的基本方針是，先解決北方四島（擇捉、國後、色丹島及齒舞群島）的歸屬問題，再締結和平條約。
而為加速談判，去年11月日俄峰會後，日本便退而求其次，改口要俄方先歸還色丹及齒舞兩島。
1月14日舉行的日俄外長談判，俄方又提出嚴苛條件，要求日方承認第2次大戰的結果，承認四島已是俄方領土，否則談判難有進展，使安倍的立場愈來愈為難。
日本共同社則獨家報導說，日俄和平條約談判中，正討論擬在和約中加入「安全保障條款」，就明確寫入始終堅持「不採取互相敵對的軍事政策及行動」進行討論，這是普丁主張的「強化信賴關係」的具體化產物，俄方或有意避免出現日美同盟敵視俄羅斯的情況。俄方尤其警惕一旦把北方四島移交給日本，美軍有可能在此駐紮。
日本的想法是，除了消除軍事大國俄羅斯的威脅外，還希望通過打消俄羅斯在安保方面的擔憂，從而促使其歸還北方四島。但據稱，由於這可能會對日美同盟產生制約，謹慎論調也根深蒂固。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。