安倍會普丁 再探雙方協議點

2019年01月23日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京22日電 ／東京22日電

日本首相安倍晉三22日與俄羅斯總統普丁在莫斯科舉行高峰會談，包括安倍第1次執政在內，這次是兩人舉行的第25次日俄峰會。俄羅斯在會談前態度強硬，喊話要日本承認北方四島為俄方領土的事實，儘管如此，安倍仍踏上訪俄之旅，並強調有必要加強兩國關係，將頑強地探索雙方可能接受的協議點。

安倍在會談前表示，「去年對日俄關係而言是有轉機的1年，期盼在彼此的合作、努力之下，今年成為日俄兩國的飛躍之年。」普丁則表示，「我們的會談將是定期的，很高興能針對兩國關係及區域問題交換意見。」

安倍與普丁去年11月在會談中，同意以《日蘇共同宣言》為基礎，加速締結和平條約的談判。日本政府的基本方針是，先解決北方四島（擇捉、國後、色丹島及齒舞群島）的歸屬問題，再締結和平條約。

而為加速談判，去年11月日俄峰會後，日本便退而求其次，改口要俄方先歸還色丹及齒舞兩島。

1月14日舉行的日俄外長談判，俄方又提出嚴苛條件，要求日方承認第2次大戰的結果，承認四島已是俄方領土，否則談判難有進展，使安倍的立場愈來愈為難。

日本共同社則獨家報導說，日俄和平條約談判中，正討論擬在和約中加入「安全保障條款」，就明確寫入始終堅持「不採取互相敵對的軍事政策及行動」進行討論，這是普丁主張的「強化信賴關係」的具體化產物，俄方或有意避免出現日美同盟敵視俄羅斯的情況。俄方尤其警惕一旦把北方四島移交給日本，美軍有可能在此駐紮。

日本的想法是，除了消除軍事大國俄羅斯的威脅外，還希望通過打消俄羅斯在安保方面的擔憂，從而促使其歸還北方四島。但據稱，由於這可能會對日美同盟產生制約，謹慎論調也根深蒂固。

(中國時報)